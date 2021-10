Grimmen

Am nächsten Sonntag wird es sehr sportlich in der Trebelstadt. Das Motto lautet „Sport frei für ältere Menschen“ aus Grimmen und den umliegenden Gemeinden. Die Trebelstadt will die sportlichen Strukturen für Menschen fortgeschrittenen Alters verbessern und nutzt hierbei ein Projekt des Landessportbundes. „Wir wollen als Stadt in einem ersten Schritt die Rolle des Vermittlers, Helfers und Förderers einnehmen. Wir haben diesbezüglich einen Arbeitskreis ins Leben gerufen – der sich inzwischen bereits regelmäßig getroffen hat – und wollen am 10. Oktober mit einem Aktionstag dieses Projekt dann so richtig in Schwung bringen“, sagt Grimmens Bürgermeister Marco Jahns (CDU).

Projekt des Landessportbundes

Am 1. Juli 2020 startete der Landessportbund MV mit dem Projekt „Bewegungsförderung für ältere Menschen in MV“. Hiermit soll ein Beitrag geleistet werden, dass Menschen über 60 Jahre, die noch nicht in einem Sportverein Mitglied sind, körperlich aktiver werden. „Wir greifen dieses Projekt und die Unterstützung des Landessportbundes auf – wollen den Kreis der Teilnehmer aber nicht nur auf Leute im Alter über 60 Jahre einschränken. Wenn sich jemand jüngeren Alters durch die Aktion angesprochen fühlt, freuen wir uns darüber sehr“, betont Marco Jahns.

Wie Vertreter des Landessportbund bei der Vorstellung des Projektes im Jahre 2020 erklärten, sorgt regelmäßige Bewegung bis ins hohe Alter dafür, dass Menschen sich fitter und gesünder fühlen. „Zudem bietet der Sport die Möglichkeit zum gemeinsamen Aktivsein und ist insbesondere auch für ältere Menschen eine gute Gelegenheit zum sozialen Austausch“, findet Marco Jahns und meint: „Der Vereinssport in unserer Stadt verfügt bereits über ein großes Potenzial, um den Prozess eines gesunden und aktiven Alterns zu unterstützen. Die Realität zeigt aber zugleich, dass für viele Ältere verständlicherweise der Zugang das Problem ist.“

Verschiedene Sportarten ausprobieren

Und gerade hier will die Aktionsgruppe nun aktiv werden. Geplant ist eine sportliche Messe am 10. Oktober. Zehn Vereine haben ihr Mitwirken an diesem ersten Sportaktionstag in Grimmen angekündigt.

Geplant ist der Projekttag in zwei Sportstätten der Stadt. Neben der Sporthalle Südwest beteiligt sich auch die Grimmener Kegelhalle und der dort ansässige Verein. In der Sporthalle läuft der Aktionstag in der Zeit von 10 bis 15 Uhr. Geplant sind sportliche Aktivitäten wie unter anderem Tischtennis, Bogenschießen oder Gymnastik.

Wer mit dem eigenen Rad zur Veranstaltung kommt, kann in dieser Zeit auch an einer spannenden und geselligen Radtour teilnehmen. Geplant sind zwei Routen, die jeweils eine Länge von 10 beziehungsweise 20 Kilometern haben werden. Also die perfekte Mischung für Anfänger oder wahre „Pedalritter“. In der Sporthalle Südwest werden zudem diverse Vereine ihre Angebote informativ vorstellen. Auch der Landessportbund wird an diesem Tag präsent sein.

Tanznachmittage in der Kegelhalle

Wie bereits angesprochen engagiert sich auch der Grimmener Kegelverein an diesem sportlichen Tag. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr können sich hier alle sportlich interessierten Leute mit der Kugel ausprobieren.

Doch im Rahmen der Zusammenkünfte der Aktionsgruppe gab es bereits einen weiteren Vorschlag, wie die Räumlichkeiten im Stadtgebiet Südwest anderweitig genutzt werden könnten. „Es wurde bei den Bürgersprechstunden bereits häufiger der Wunsch nach einem ungezwungenen Tanznachmittag für Senioren geäußert“, sagt Marco Jahns und erklärt: „Die älteren Mitbürger wollen hierbei nicht mehr verschiedene Tänze in einem Verein erlernen, sondern einfach mal ein paar Stunden miteinander schwofen.“

Der Kegelverein hatten daraufhin angeboten, den Saal der ehemaligen Kneipe in der Grimmener Kegelhalle für solche geselligen Nachmittage zur Verfügung stellen zu können.

Nun geht es am 10. Oktober darum, dass sich viele interessierte Menschen aus der Trebelstadt und den umliegenden Gemeinden an dem Projekt beteiligen. „Die Vereine und wir als Stadt würden uns über ein reges Interesse sehr freuen. Diese Veranstaltung ist für alle Teilnehmer kostenlos. Die Mittel kommen von meiner gewonnen Bürgermeisterwette, von Sponsoren und aus Mittel des Landessportbundes. Vor Ort sind kleine Snacks vorbereitet und wir wollen ein erstes großes Zeichen setzen, dass es in Grimmen sportliche Angebote für alle Altersklassen gibt“, so Jahns.

