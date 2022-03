Grimmen

Sport frei – am kommenden Sonntag kann es wieder sportlich an Muskeln und Ausdauer gehen. Die Stadt Grimmen hat gemeinsam mit dem Landessportbund einen Sportaktionstag ins Leben gerufen. Bereits im vergangenen Herbst 2021 haben sich fast 100 Seniorinnen und Senioren an der ersten Ausgabe beteiligt.

Im Mittelpunkt stehen sportliche Aktivitäten für Senioren. Wie Bürgermeister Marco Jahns sagt, ist Grimmen fest in das Bewegungsförderungsprojekt des Landessportbundes eingebunden. „Wir wollen damit die vorhandenen Sportstrukturen und den Sportbedarf der älteren Bürger analysieren und dann gezielte Angebote für die altersgerechte Bewegungsförderung unterbreiten“ so Jahns. Zehn Vereine der Stadt haben für den 3. April ihr Mitwirken angekündigt.

Zunächst sei der Sportaktionstag in zwei Sportstätten geplant: der Sporthalle Südwest (Leningrader Str. 24) und der Kegelhalle (Orenburger Str. 58a). In der Sporthalle wird es in der Zeit von 10 bis 14 Uhr eine Sportmesse und Bewegungsangebote, wie Bogenschießen, Gymnastik und Tanzen, geben. Außerdem wird ein Sinnesparcours vorbereitet. In der Kegelhalle können sich Interessierte von 10 bis 12 Uhr mit dem Einmaleins des Kegelsports vertraut machen. Wer mit dem eigenen Rad zur Sporthalle Südwest kommt, kann an einer Radtour teilnehmen. Dadurch sollen Menschen über 60 Jahre, die noch nicht in einem Sportverein Mitglied sind, zu körperlichen Aktivitäten motiviert werden.

Die Stadt Grimmen greift das Projekt „Bewegungsförderung für ältere Menschen“ des Landessportbund nun auf, möchte aber den Kreis der Teilnehmer nicht auf Ü 60 beschränken. „Wir freuen uns über jeden, der sich durch das Programm angesprochen fühlt und fordern ihn zum Mitmachen auf. Jeder, der Bewegung wünscht, ist willkommen“, so Marco Jahns. Die Teilnahme ist kostenlos und wer aktiv werden möchte, sollte bequeme Kleidung und Sportschuhe nicht vergessen!

Von Thorsten Erdmann