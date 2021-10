Grimmen

Mehr als 30 Radfahrer machten am Sonntagmorgen zu einer 20-Kilometer-Rundfahrt um Grimmen an der Sporthalle in Südwest auf und gaben somit gleichzeitig den Startschuss für den 1. Sportaktionstag in Grimmen.

Der Tag sollte ein Angebot an ältere Grimmener sein, sich über die nicht so bekannten Sportvereine in der Stadt zu informieren, etwas auszuprobieren und im besten Fall, ab jetzt selbst aktiv zu werden.

Radfahren, Tanzen, Bogenschießen, Tischtennis, Kegeln – in diesen Sportarten konnten sich die Besucher versuchen. Tischtennisspielerinnen hatten sich schnell bei Dr. Georg Weckbach aus Stralsund eingefunden, der das Angebot des JSV Grimmen präsentierte. An drei Tagen der Woche kann man bei diesem Verein Tischtennis spielen. Wer Interesse hat, sollte sich zuvor telefonisch (01 70 / 1 60 03 24) anmelden. „Ich spiele sehr gern Tischtennis, mir fehlen aber die Gegenspieler“, begründete Christiane Opitz, warum sie vor Ort zur Kelle griff.

Bärbel Pieschinski ließ sich von Uwe Appelfelder vom PSV erklären, wie man einen Bogen handhabt. Beim PSV kann Bogenschießen sonntags, 13 Uhr an der Waldschenke, dienstags ab 18 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums, freitags ab 17.30 (Anfänger, Kinder) und 18.30 trainiert werden. „Es macht Spaß und ich wollte das schon lange mal versuchen“, sagt die Frau.

Beim Stand der Volkshochschule wurde getanzt. Unter den Tänzern ist Bürgermeister Marco Jahns. „Das ist eigentlich so gar nicht mein Ding. Aber Bewegung ist gut, sagt er. Und deshalb freue er sich, dass während des Tages immer wieder Grimmener in die Sporthalle gefunden haben.

Von Almut Jaekel