Grimmen

Welches Outfit ist perfekt für eine actionreiche Ferienwoche? Richtig – Sportsachen! Und in genau diesen verbringen derzeit 47 Kinder die erste Sommerferienwoche in Grimmen. Die Sportjugend des Kreissportbundes Vorpommern-Rügen hat zu den traditionellen Ferienspielen eingeladen.

„Wir machen jeden Tag ganz tolle Sachen“, sagt Benny Urgast und erzählt: „Wir waren schon in der Kegelhalle. Da war ich noch nie, aber ich habe das ganz schnell gelernt.“ Für den Achtjährigen und die anderen sportbegeisterten Schüler haben sich die Organisatoren so einiges einfallen lassen. „Natürlich stehen sportliche Aktivitäten bei unseren Ferienspielen im Vordergrund. Aber wir haben auch zahlreiche andere Highlights für die Kinder vorbereitet“, betont Team-Leiterin Anne Großklaus und zählt auf: „Wir haben die Woche mit einer Chaos-Ralley begonnen. Durch die tollen Möglichkeiten in der Sporthalle des Gymnasiums konnten wir bereits ein kleines Sportfest durchführen. Ein Besuch der hiesigen Kegelhalle, diverse Kreativ-Angebote und Ausflüge ins Stralsunder Meereskunde-Museum und den Greifswalder Indoor-Spielplatz „Kuntibunt“ sind zudem geplant.“

Charlyn Turack (10): "Ich mache sehr viel Sport. Darum finde ich Ferienspiele so cool." Quelle: Raik Mielke

Viele der jungen Leute freuen sich besonders auf den Donnerstag, oder besser gesagt auf die Nacht zum Freitag. „Dann dürfen wir in der Sporthalle schlafen. Da freue ich mich schon richtig doll drauf“, sagt Skadi Petereit. Die Zehnjährige genießt die erste Sommerferien-Woche in vollen Zügen. „Ich nehme schon das dritte Mal teil. Hier trifft man immer ganz viele Freunde, die man sonst nicht so oft sieht“, beschreibt sie. An den anderen Tagen enden die Ferienspiele der Sportjugend des Kreissportbundes Vorpommern-Rügen immer in den späten Nachmittagsstunden.

Fine Näther (10): "Ich bin schon das dritte Mal mit dabei. Hier trifft man viele Freunde und hat gemeinsam Spaß." Quelle: Raik Mielke

„Ich spiele in meiner Freizeit ’Handball’ und finde es total cool, dass man auch in den Sommerferien Sport treiben kann und viel erlebt“, schwärmt Charlyn Turack. Die Zehnjährige nimmt bereits das vierte Mal an den Ferienspielen in der Trebelstadt teil. Und sie ist nicht die Einzige, die in ihrer Freizeit sportlich aktiv ist. „Ich gehe ganz oft reiten und turne“, erklärt die zehnjährige Gretha Petereit.

Skadi Petereit(10): "Am meisten freue ich mich, dass wir eine Nacht in der Sporthalle schlafen." Quelle: Raik Mielke

Der Kreissportbund bietet in diesem Jahr in Grimmen nur in der ersten schulfreien Woche die Ferienspiele an. „Zeitgleich findet in Ahlbeck auf der Insel Usedom unser großes Ferienlager statt“, erklärt Anne Großklaus. Neben der Team-Leiterin kümmern sich sechs weitere sogenannte „Teamer“ um die 47 Jungen und Mädchen. „Diese haben beim Kreissportbund eine Jugendleiter-Ausbildung absolviert und engagieren sich nun, damit andere Schüler eine tolle Zeit verbringen können“, beschreibt Anne Großklaus.

„Die Ferienspiele könnten noch viel länger sein. Es macht super viel Spaß. Wir können hier ganz viel toben und mit unseren Freunden spielen. Ich mache im nächsten Jahr bestimmt wieder mit“, sagt der achtjährige Benny Urgast aus Grimmen.

Benny Urgast (8): "Das Ferienlager macht super viel Spaß. Wir waren sogar in der Kegelhalle." Quelle: Raik Mielke

Raik Mielke