Grimmen

Große Freude bei den Fußballern des Grimmener Sportvereins. Seit dem Wochenende ist sicher: Das Sportforum wird mit einer Flutlichtanlage für den Hauptplatz im Stadion ausgestattet. Zudem werden die sanitären Einrichtungen grundlegend saniert. Das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das Vorhaben der Stadt Grimmen zu 100 Prozent. Insgesamt 240 000 Euro werden in die Sportstätte investiert.

Harry Glawe: Eine der modernsten Anlagen in ganz MV

Den Rahmen eines Jugendspieles des Grimmener Sportvereins nutzte Harry Glawe (CDU), um den Fördermittelbescheid des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Grimmens Bürgermeister Marco Jahns (CDU) zu überreichen. Die Stadt plant den Bau einer Flutlichtanlage für den Hauptplatz im Sportforum. Zudem müssen die sanitären Einrichtungen auf dem Gelände saniert werden. Diese wurden vor rund 20 Jahren installiert. Inzwischen sind rund die Hälfte aller Duschen defekt. „Wir haben sehr viele Sportler des Jugend- und Erwachsenenbereichs, die hier täglich trainieren und anschließend dann auch duschen gehen“, sagt GSV-Vorsitzender Thomas Röger und meint: „Die Investition war nun notwendig geworden, weil dies keine zumutbaren Zustände mehr waren.“ In diesen Bereich werden 100 000 Euro der Fördersumme fließen.

Zudem wird der Hauptplatz für 140 000 Euro mit einer Flutlichtanlage ausgestattet. „Insbesondere in den Wintermonaten konnten wir bis dato nur auf dem Kunstrasenplatz trainieren, da dieser beleuchtet ist. Um 16.30 Uhr wird es zu dieser Jahreszeit bereits dunkel. Die neue Beleuchtungsanlage verschafft unserem Verein künftig wesentlich bessere Bedingungen“, sagt Marcel Max, Trainer der 1. Männermannschaft des GSV.

Aber auch die Leichtathleten sollen profitieren. „So kann auch in den Wintermonaten die Tartanbahn in den späten Nachmittagsstunden für Trainingseinheiten unter Flutlicht genutzt werden“, sagt Harry Glawe und meint: „Das Grimmener Sportforum hat sich zu einer der modernsten Anlagen in ganz Mecklenburg-Vorpommern entwickelt. Die Investition des Landes soll diese Entwicklung weiter vorantreiben. Hier am Standort wird eine intensive Jugendarbeit betrieben. Dies gilt es, zu unterstützen.“

Von Raik Mielke