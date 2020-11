Abtshagen/Grimmen

Die gestiegenen Infektionszahlen haben auch den SV Abtshagen getroffen. Durch einen positiven Corona-Fall habe sich der Blick auf den Sport in der Pandemie-Zeit geschärft, gibt SVA-Vorsitzende Steffi Becher zu.

„Wir werden den Sport mit Kleinkindern pausieren, weil zu viele Eltern involviert sind. Fußball draußen in kleinen und Sport in der Halle in festen Gruppen ohne Eltern ist möglich“, sagt Becher. Schiebt aber hinterher: „Es ist alles in der Schwebe. Wir müssen die Coronazahlen vom Wochenende abwarten und schauen, ob die Sportstätten offenbleiben.“

„Uns sind die Hände gebunden“

Die Judoka des KSV Grimmen fürchten aktuell um die Austragung ihres Weihnachtsturniers Anfang Dezember. Unter normalen Bedingungen ist der Wettkampf einer der größten im Land. „Wenn wir die Möglichkeit haben, ziehen wir es durch. Aktuell wissen wir es aber nicht. Uns sind die Hände gebunden“, sagt Ralf Päplow. Das Training im Verein ist komplett auf Eis gelegt. Für die Sportler beginnt das Warten auf politische Entscheidung auf ein Neues.

Von Horst Schreiber