Grimmen: Stadt stattet Lehrer mit 66 Laptops aus 

Digitalisierung an den Schulen – insbesondere seit Corona ein heiß diskutiertes Thema. In Pandemiezeiten wurde eines deutlich: In Sachen technischer Ausstattung hinken die Bildungseinrichtungen immer noch hinterher. Einen weiteren Schritt in die richtige Richtung ist nun der Schulträger – die Stadt Grimmen – gegangen. Hierbei wurde der „DigitalPakt Schule“ genutzt, um die Digitalisierung an den beiden Grundschulen und der Regionalschule voranzutreiben.

Was genau ist der „DigitalPakt Schule“?

Mit dem „DigitalPakt Schule“ unterstützen Bund und Länder die Schulträger, um die Schulen digital besser auszustatten. Bundesweit stehen über den DigitalPakt fünf Milliarden Euro Bundesmittel zur Verfügung. Mecklenburg-Vorpommern erhält davon bis Ende 2024 insgesamt rund 100 Millionen Euro. Darüber hinaus übernimmt das Land zehn Prozent Kofinanzierung und bringt damit noch einmal knapp zehn Millionen Euro ein. In Mecklenburg-Vorpommern profitieren alle staatlichen und freien Schulen vom DigitalPakt und erhalten eine Förderung.

Die Fördermittel sind insbesondere für die notwendige technische Infrastruktur in den Schulgebäuden und für Anzeige- und Interaktionsgeräte wie interaktive Tafeln und Smartboards sowie für digitale Arbeitsgeräte vorgesehen.

„Wir haben uns frühzeitig um die Fördermittel gekümmert und haben inzwischen eine Förderung von insgesamt 104 000 Euro erhalten“, sagt Uta Zoth, zuständige Sachbearbeiterin bei der Stadt Grimmen.

Mit Beginn des Homeschoolings hat die Stadt Grimmen schnell reagiert

Wie Marion Harder, Schulleiterin an der Regionalschule „Robert Koch“, bestätigt, hat die Stadt Grimmen als Schulträger in Lockdown-Zeiten schnell reagiert. „Wir hatten sofort und sehr unkompliziert die volle Unterstützung“, bedankt sich die Schulleiterin. So wurden sofort Dienstmailadressen für die Lehrer eingerichtet, Laptops für die Schüler und das Homeschooling beantragt und eine eigene Videokonferenz-Plattform zur Verfügung gestellt. „Wir haben uns bei ’Meetzi’, einem Online-Meetingraum, ausreichend Plätze gesichert, um eine Kommunikation an den Schulen in diesen außergewöhnlichen Zeiten sicherstellen zu können“, erklärt Uta Zoth.

Erst die Schüler, dann die Lehrer

In einem ersten Schritt hatte sich die Stadt dann um 64 Schüler-Laptops gekümmert. „Die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir auf Situationen, wie das Homeschooling vorbereitet sein müssen“, sagt Uta Zoth und erklärt: „Wir hatten an den beiden Grundschulen und unserer Regionalschule eine Abfrage gestartet und ein sehr detailliertes und schnelles Ergebnis bekommen. Hierbei ging es darum, herauszufinden, welche Schülerinnen und Schüler dringend einen Laptop benötigen, um auch von Zuhause aus ihre Aufgaben erledigen zu können.“ Nach dieser Bedarfsumfrage war die Stadt zu dem Ergebnis gekommen, dass 64 Schüler-Laptops angeschafft werden müssen. Diese gingen ebenfalls an die Regionalschule der Stadt. „Die Rechner sind Leihgaben und so eingerichtet, dass sie wirklich nur zum Arbeiten genutzt werden können“, erklärt Uta Zoth. Dafür gab es Fördermittel in Höhe von 52 000 Euro.

Am Donnerstag nun waren die Lehrer der städtischen Schulen an der Reihe. Die Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“ bekam 15 Laptops, die Grundschule „Friedrich Wilhelm Wander“ 16 Laptops und die Regionale Schule „Robert Koch“ 35 Laptops überreicht. Auch in diesem Falle flossen 52 000 Euro an Fördermitteln aus dem „DigitalPakt Schule“. Und der Auftrag blieb sogar in der Trebelstadt. Die mobilen Endgeräte kommen von der Firma „Wedow Bürotechnik“.

„Die Lehrer bekommen die Geräte als Leihgaben. Sie können damit auch zu Hause arbeiten und ihren Unterricht vorbereiten. Wir hoffen alle sehr, dass die Schüler der Stadt nicht noch einmal ins Homeschooling geschickt werden müssen. Inzwischen wären wir aber deutlich besser darauf vorbereitet als noch vor einem Jahr“, meint Uta Zoth.

Digitalisierung steckt immer noch in den Kinderschuhen

Die Digitalisierung der städtischen Schulen wird also weiter vorangetrieben, jedoch steckt die Thematik – kritisch gesehen – immer noch in den Kinderschuhen. Beispielsweise gibt es an der Regionalschule immer noch kein schnelles Internet, geschweige denn WLAN, in den verschiedensten Fachräumen.

Doch der Förderzeitraum für die Digitalisierung an den Schulen läuft noch bis 2024 und bis dahin will man gut aufgestellt sein.

Von Raik Mielke