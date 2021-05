Grimmen

Ingrid Wodzich schiebt ihren Rollator über die Kreuzung am Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ auf dem Weg in Richtung des Grimmener Stadtteils Südwest. Die Seniorin kommt zügig vorwärts, weil einige Bordsteine in diesem Bereich neu abgesenkt wurden und es für Gehbehinderte mit Rollstuhl oder Rollator, aber auch für junge Eltern mit Kinderwagen deshalb viel einfacher geworden ist.

„Ich bin täglich auf dieser Strecke aus der Stadt in die Heinrich-Heine-Straße unterwegs, wo ich wohne“, erzählt Ingrid Wodzich, die gerade auf dem Weg vom Zahnarzt nach Hause ist. Jetzt sei es viel besser, hier entlangzugehen, besonders an den Kreuzungen sei es vorher schwierig gewesen, den Rollator von der Straße wieder auf den Fußweg zu heben, erzählt sie. Aber durch die neuen Absenkungen sei das nun viel einfacher.

Veränderungen nach Test in Südwest

Überhaupt hat sich in Südwest allerhand getan, seit der Seniorenbeirat gemeinsam mit Vertretern der Stadtverwaltung und der Stadtvertretung Ende Oktober 2020 die Barrierefreiheit im Stadtteil unter die Lupe genommen hat. Damals hatten es zum Beispiel an der Ecke Orenburger und Brecht-Straße Menschen, die auf Hilfsmittel angewiesen sind, oder Eltern mit Kinderwagen schwer: Dort war im gesamten Kreuzungsbereich der Gehweg nicht abgesenkt. Stadträtin Heike Hübner versprach schnelle Abhilfe.

„Wir haben begonnen, die Übergänge von Gehwegen zu Straßen in diesem Stadtteil barrierefrei zu machen“, sagt Heike Hübner jetzt im Frühjahr. Im Herbst sei allerdings aufgrund der Witterung nicht viel geschehen. Und da der Stadtbauhof mit den Arbeiten betraut wurde und die Mitarbeiter während der Wintermonate unter anderem mit dem Winterdienst zu tun hatten, wurden die Maßnahmen etwas geschoben.

Aber nun sind nicht nur einige Zentimeter Höhenunterschied und somit schwierige Hürden für Gehbehinderte verschwunden. Auch der Gehweg entlang der Orenburger Straße wurde repariert – sogar als erste Maßnahme nach dem gemeinsamen Test im Herbst. Dieser Fußweg war an vielen Stellen marode. Rillen mitten im Weg waren Stolperfallen, zerbröselte Fußwegplatten behinderten das sichere Vorankommen. Eine grundlegende Sanierung oder Ähnliches für die gesamte Strecke steht jedoch noch aus.

Grimmenerin wünscht sich noch mehr Barrierefreiheit

„In Südwest komme ich mittlerweile meist sehr gut und ohne Hindernisse voran“, schätzt auch Ingrid Wodzich ein. In anderen Teilen der Stadt – wie zum Beispiel in der Innenstadt oder am Friedhof – wünscht sie sich aber mehr Barrierefreiheit.

Die Bordsteine in Südwest sind zum großen Teil so abgesenkt, dass Rollstuhlfahrer sie gut nutzen können. Quelle: Almut Jaekel

Auch für die anderen Grimmener Stadtteile sind gemeinsam mit dem Seniorenbeirat Tests und daraus resultierende Maßnahmen geplant. Darüber waren sich die Teilnehmer bereits im Herbst einig. Zwischenzeitlich trafen sich die gleichen Protagonisten jedoch, um sich um die Fahrradwege in Grimmen zu kümmern. Denn viele ältere Einwohner seien zwar noch nicht auf Hilfsmittel zum Gehen, aber dafür auf ihr Fahrrad angewiesen. Und auch junge Familien nutzen oft das Rad und suchen sichere Wege durch die Stadt.

„Beispielsweise gab es den Hinweis, einige Einbahnstraßen für die Radfahrer im Gegenverkehr freizugeben“, berichtet Heike Hübner. „Das prüfen wir gegenwärtig durch das Ordnungsamt.“ Grundsätzlich sei die Verwaltung immer dankbar für Hinweise und Ideen, gibt sie den Grimmenern auf den Weg. Allerdings sei nicht immer alles umsetzbar – aus verkehrsrechtlicher Sicht.

Kommt ein Geh- und Radweg entlang der Orenburger Straße?

Parallel dazu hat die Stadt jetzt ein Verkehrsentwicklungskonzept an ein Dresdener Planungsbüro in Auftrag gegeben, das die Kraftfahrzeuge, Fahrräder inklusive der E-Bikes, Busse und den Fußgängerverkehr sowie die Parkplätze in der gesamten Stadt einbeziehen wird. „Daraus werden wir dann Maßnahmen ableiten – sowohl kurzfristige als auch längerfristige“, sagt die Stadträtin. So könnte statt des jetzt teilreparierten Gehwegs entlang der Orenburger Straße, der aber immer noch einer Grundsanierung bedarf, ein kombinierter Rad- und Gehweg entstehen. Fördermittel aus dem Radwegeprogramm des Landes MV, in dem insgesamt 25 Millionen Euro bereitgestellt werden, sollen dafür beantragt werden. Hübner: „Wichtig ist dabei, dass jede Einzelmaßnahme in ein Gesamtkonzept passt. So können wir anschließend jede einzelne Planung, auch die für noch mehr Barrierefreiheit in der Stadt, darauf abstimmen und aus dem Verkehrskonzept entwickeln.“

Von Almut Jaekel