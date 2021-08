Grimmen

Nicht nur traurige und schlimme Erinnerungen schlummern auf einem Friedhof. Neben Denkmälern, einer Gruft und vielen Bäumen haben Persönlichkeiten, die die Stadtgeschichte Grimmens mitgeprägt, Prominente, die früher allseits bekannt waren, und einstige Dynastien, die Stadt und Wirtschaft wachsen ließen, auf dem alten Friedhof ihre ewige Ruhe gefunden. Um die Erinnerungen wachzuhalten und ein Stück Geschichte weiterzugeben, setzt Heimatforscher Sven Thurow mit kleiner Gruppe zum Rundgang an.

Ein ungewöhnlicher Kurs der Volkshochschule, der trotzdem seinen bildenden Auftrag erfüllt. Auch wenn die Namen auf den düsteren Grabsteinen oft bekannt sind, durch Straßenschilder oder Überlieferungen – viel bleibt über die Personen nicht im Gedächtnis. Das frischt Thurow gerne wieder auf oder erweitert das Repertoire an Geschichten. Seine Informationen hat der Hobbyhistoriker neben den Recherchen aus dem ehemaligen Stadtarchiv auch aus Erzählungen und Überlieferungen von alten Grimmenern. „Erinnerungen sind immer subjektiv, aber bekannte Geschichten, die immer weitergetragen wurden, haben im Prinzip die gleiche Aussage“, weiß Thurow.

Die Idee zu dem etwas ungewöhnlichen Kurs, kam Sven Thurow folgendermaßen: „Als ich vor zehn Jahren mit meinen Vorträgen über das alte Grimmen anfing, wurde ich auch auf alte Grabsteine angesprochen“, so Thurow weiter. Seine Wissenssammlung erweiterte sich und der Rundgang auf dem alten Friedhof bot entsprechende Anschauungsmöglichkeiten und nebenbei ausreichend Platz und frische Luft.

Das große Friedhofstor ist von der einstigen Steinmauer übrig geblieben. Quelle: Christin Assmann

Um 1540 wurde der damals neue Friedhof errichtet. Zu knapp sind die Plätze um die Marienkirche und den Wasserturm geworden. Zusätzlich führten hoch ansteckende Krankheiten zu vielen Toten, die nicht mehr so zentral beerdigt werden sollten. Der richtige Standort wurde hinter den historischen Stadtmauern gefunden. Auch der Friedhof sei von einer Feldsteinmauer umgeben gewesen, die jedoch später abgetragen wurde. „Daraus wurde die Friedhofskapelle errichtet. Aber das Tor ist noch übrig geblieben“, erzählt Thurow.

Die Geschichte steht nicht still – neuestes Objekt auf dem Rundgang ist die Gedenkstele für die jüdischen Opfer

Neben dem Kriegerdenkmal ist die Stele zum Gedenken an die jüdischen Opfer der neueste Halt auf dem Weg durch die Geschichte. Auf dem gesamten Friedhof verteilt befinden sich noch zahlreiche Ehrengräber und alte Grabstätten. Die älteste und einzige erhaltene Grabkammer gehört Rittmeister Ferdinand August von Dahlstierna, der dort 1816 beigesetzt wurde.

Neuestes Mahnmal der Stadtgeschichte ist die Stele zum Gedenken der jüdischen Opfer. Quelle: Christin Assmann

Der Rechtsanwalt Dr. Wilhelm Kirchhoff, der von 1800 bis 1861 lebte und 36 Jahre Bürgermeister in Grimmen war, soll unter anderem dafür gesorgt haben, dass Grimmen einen begehbaren Stadtwald mit Waldschänke bekam, ein Krankenhaus in der Hafenstraße und ein Amtsgericht entstand, die heutige Friedrich-Wilhelm-Wander-Grundschule gebaut wurde und die Trebelstadt an das Eisenbahnnetz angebunden wurde. Aus dem Privatleben Kirchhoffs weiß Thurow: „Er war zweimal verheiratet und hatte 12 Kinder. Und er soll mit Fritz Reuter und Clara Schumann befreundet gewesen sein. Letztere hat Grimmen sogar einen Besuch abgestattet“, erzählt der Heimatforscher.

Schumann ist den Damen in der Runde noch ein Begriff. Die Virtuosin am Klavier hat im einstigen Ratskeller vor durstigen Grimmenern in die Tasten gehauen. Ansonsten wurde ihr Gesicht früher mit großer Freude auf dem 100-Mark Schein erblickt. Bei der Bestattung des späteren Bürgermeister Heinrich Rückert zum Kriegsende gab es ein Problem. „In dieser turbulenten Zeit konnte kein Sarg aufgetrieben werden, deshalb musste der Verschiedene in einen Teppich gerollt werden, der ihm auch noch gestohlen worden sein soll“, berichtet Thurow.

„Auch Schwarzgeld ist bunt und knistert. Das gab es auch schon früher“, witzelt Thurow und lenkt die Truppe weiter. Darüber müssen auch die Teilnehmerinnen lachen und prompt steht die Gruppe vor dem alten Grimmener Adel, dem die Grabsteine der Handwerkerfamilien gegenüberstehen. „Die ganz alten Gräber wurden früher mit einem gusseisernen oder schmiedeeisernen Zaun umrandet. Doch davon ist keiner übrig geblieben“, so Thurow weiter.

Von Christin Assmann