Grimmen

Im Kulturtempel der Stadt – dem „ Treffpunkt Europas“ – konnten seit beinahe einem Jahr keine kulturellen Veranstaltungen stattfinden. Rein äußerlich ruht das Stadtkulturhaus. Doch im Inneren bereiten sich die Mitarbeiter intensiv auf die Zeit nach der Pandemie vor. Klar scheint schon jetzt: Man wird sich neu erfinden müssen! Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Stadtsprecher Thorsten Erdmann über die Pandemiezeiten im Kulturhaus, Pläne für das Jahr 2021 und Projekte, die seit Beginn der Pandemie durchgeführt wurden.

Die Radio-B2-Schlagerparty musste im März des vergangenen Jahres einen Tag vor der Durchführung abgesagt werden. Seither konnte keine kulturelle Veranstaltung im „ Treffpunkt Europas“ stattfinden. Was hat das Kulturhaus-Team in diesen Monaten gemacht?

Zuerst einmal haben wir in allen Bereichen des Hauses eine große Inventur durchgeführt. Jedes Kabel, jedes Mikrofon und unser gesamtes Inventar wurden hierbei angefasst, überprüft, gelistet und teilweise neu ausgerichtet. Wir haben sehr schnell erkannt, dass wir die Zeit nutzen wollen, um Sachen zu erledigen, für die im normalen Veranstaltungsalltag keine Zeit bleibt. Zudem haben unsere Mitarbeiter zahlreiche Wände farblich neu gestaltet und Umbaumaßnahmen in Sachen Technik durchgeführt.

Einige Räume im Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ werden in Corona-Zeiten in Eigenarbeit renoviert. Quelle: Raik Mielke

Wie waren die Reaktionen der vielen Karteninhaber, deren Veranstaltungen verschoben oder abgesagt werden mussten?

Einfach unfassbar positiv. Zuerst einmal wollen wir uns dafür bedanken. Wir trafen auf sehr viel Verständnis und Geduld. Noch heute, knapp ein Jahr nach Beginn der Pandemie erreichen uns täglich Anrufe. Hierbei geht es in den seltensten Fällen darum, das Geld für Karten zurückzubekommen. Vielmehr informieren sich die Leute und sprechen uns, als Kulturhaus, in dieser schweren Zeit Mut zu. Außerdem haben wir Kontakte zu den Veranstaltern vermittelt. Wir haben in unserem Haus sehr viele Vermietungen und unsere Besucher wollten natürlich wissen, an wen sie sich bei Fragen wenden können.

Gab es mit den verbundenen Lockerungen im Sommer des vergangenen Jahres Pläne, Veranstaltungen durchzuführen?

Pläne mit Sicherheit. Das zurückliegende Jahr war in Sachen Events ja fast durchgeplant. Zuerst wurden viele Veranstaltung immer wieder verschoben. Es galt neue Termine zu finden. Und selbst in dieser Zeit haben wir gemerkt, dass das Interesse der Besucher immer da war. Fakt ist aber auch: So lange es eine Abstandsregel gibt, bleibt das Haus für Vermietung diverser hochwertiger Shows uninteressant. Kein Veranstalter wird große Künstler vor 100 sitzenden Besuchern in unserem großen Saal auftreten lassen.

Kann man sich aktuell denn in irgendeiner Form auf einen Neustart 2021 vorbereiten?

Wir bereiten uns sogar intensiv vor. Aber es liegt nun mal nicht in unserer Hand. Die Politik gibt den Weg vor und dies ist dann unsere Arbeitsgrundlage. Wir sind uns zudem ziemlich sicher, dass wir uns als Kulturhaus nach der Pandemie neu erfinden werden müssen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass es in der Anfangszeit eben die Veranstaltung im kleinen Rahmen ist. Eben nicht 1000 Besucher vor der großen Bühne, sondern 100 Leute, die trotzdem einen genialen Abend haben. Auch dies kann sehr schön sein und dafür gilt es Konzepte zu erarbeiten.

Ich kann mir gut vorstellen, dass man in der Anfangszeit nach der Pandemie Events durchführt, die Club-Charakter haben. Aber nochmals: Dies sind alles Gedankenspiele. Sicher wird es auch veränderte Richtlinien zur Durchführung von Veranstaltungen geben. Und darauf gilt es dann zu reagieren.

Das Haus verfügt über eine genormte Be- und Entlüftungsanlage. Dadurch konnten zumindest teilweise Schulungen und Versammlungen stattfinden – oder?

Das stimmt. Wir hatten politische, aber auch schulische Veranstaltungen. Junge Leute unserer Schulen aus Grimmen haben im großen Saal im vergangenen Frühjahr ihre Prüfungen geschrieben. Zudem führte das Studieninstitut bei uns erstmal ihren Unterricht zum Ende des letzten Jahres durch. Abgerundet wurde dies durch politische Tagungen. Wir haben diesbezüglich optimale Bedingungen. Zudem konnten wir zuletzt unser Internet ausbauen und gewährleisten dadurch ein noch schnelleres und professionelleres Arbeiten. So wurde beispielsweise sogar Onlineunterricht im großen Saal durchgeführt.

Im Grimmener Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ lernen zum Ende des vergangenen Jahren täglich mehr als 60 Auszubildende des Studieninstituts Vorpommern. Quelle: Almut Jaekel

Abschließend: Müssen sich die Grimmener von dem Gedanken verabschieden, dass es in diesem Jahr die beliebten Volksfeste gibt?

Die Entscheidung, ob solche Feste stattfinden können, liegt ja nicht in unserer Hand. Wir werden, sollte es möglich sein, die Volksfeste aber definitiv planen und auch durchführen. Gleiches gilt für Veranstaltungen im „ Treffpunkt Europas“.

Von Raik Mielke