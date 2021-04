Grimmen: Start in den Mai ohne Baum und ohne Tanz

Grimmen

Der Tag der Arbeit ist ein beliebter Feiertag, der in Grimmen und Umgebung traditionell gefeiert wird. In den Mai tanzten 2019 zuletzt mehr als 600 Leute in der großen Halle in Klevenow. Seit Jahren wurde dieser Event immer beliebter und zog mehr und mehr Leute in den Ort. Die größte Veranstaltung des Jahres muss nun wieder ausfallen. „Wir hatten ein Online-Meeting. Der Tanz in den Mai fällt aus“, sagt Denis Balke, stellvertretender Vereinsvorsitzender des FSV Klevenow. „Zum Glück konnten wir unser 50-jähriges Vereinsjubiläum noch groß feiern. Das war die letzte große Feier“, so Balke weiter.

Für den FSV Klevenow war die Veranstaltung eine profitable Einnahmequelle, von der der Verein mitunter lebte. „Den Tanz gibt es schon, solange ich mich erinnern kann. Früher war die Veranstaltung noch nicht so groß, eher für die Leute aus dem Dorf. Da fand der Tanz noch im grünen Saal in Klevenow statt“, erinnert sich der Vereinsvorsitzende. Seit dem Jahr 2000 wurde der Tanz in den Mai dann in die große Halle verlegt, aufgrund der steigenden Besucherzahlen. „Über die sozialen Medien hat es sich rumgesprochen und wurde mehr und mehr. Es ist viel Jugend dazugekommen“, weiß Balke.

Mit musikalischer Unterstützung von „Club-Intern“, Sicherheitsdienst und Getränkesponsor sollen die Veranstalter vom FSV Klevenow gern die Halle ausgeräumt und das Fest auch im größeren Rahmen organisiert haben. „Verschieben wollen wir es nicht, weil die Tradition einfach am 1. Mai ist“, so Balke weiter. Ob ein alternatives Event geplant werde, kann der stellvertretende Vereinsvorsitzende nicht sagen, da in der momentanen Situation zu wenig Planungssicherheit gegeben sei.

„Was bringt ein Maibaum, wenn keiner darum tanzen kann“

Seit mehr als 15 Jahren steht in Grimmen ein weiteres Event auf dem Feiertagsprogramm. Der beliebte Maibaum wird zeremoniell aufgestellt. Zuletzt 2019 wurden Tausende Besucher beim Maibaumfest mit umfangreichem Bühnenprogramm unterhalten. Nicht an diesem 1. Mai. „Leider muss es dieses Jahr wieder ausfallen, aber wir halten am Maibaumfest fest und hoffen, dass die Tradition nächstes Jahr wieder aufgenommen werden kann“, berichtet Torsten Erdmann, Sprecher der Stadtverwaltung Grimmen. Durch die Corona-Schutzmaßnahmen soll das Aufstellen eines Maibaums den eigentlichen Sinn verfehlen.

„Was bringt es, einen Maibaum aufzustellen, wenn keiner darum tanzen kann. Wir möchten die Leute auch nicht animieren, sich davor zu treffen oder zu verweilen in der momentanen Lage“, so Erdmann weiter. „Das soll ja alles vermieden werden. Damit würden wir keinem einen Gefallen tun“, weiß der Sprecher.

