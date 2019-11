Grimmen: Stock-Car-Fans feiern im Stadtkulturhaus

Grimmen

Viel los am kommenden Wochenende in Grimmen. Die OSTSEE-ZEITUNG präsentiert Ihnen die Veranstaltungs-Tipps.

Tag der offenen Tür in der Regionalschule „ Robert Koch “

Am Freitag lädt die Regionalschule „ Robert Koch“ zum Tag der offenen Tür. Eingeladen sind alle zukünftigen Schüler der fünften Klassen, unsere ehemaligen und jetzigen Schüler und natürlich deren Eltern. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr haben alle die Gelegenheit, die Schule kennenzulernen oder eben neu zu entdecken. Kinder können sich an interessanten Stationen ausprobieren, mikroskopieren, auch schon mal experimentieren, knobeln, basteln oder sich sportlich betätigen. Zudem wird über wesentliche Aspekte der Arbeitsweise an der Regionalschule informiert.

Herzaktionstag des DRK-Krankenhauses Bartmannshagen

Das DRK-Krankenhaus Grimmen und die Deutsche Herzstiftung laden am Sonnabend ab 9.30 Uhr zum inzwischen 9. Herzaktionstag ins Stadtkulturhaus ein. Diesmal steht der plötzliche Herztod im Fokus und wie man sich davor schützen kann. Ein großer Teil des Herzaktionstages widmet sich aber auch der Frage, was im Notfall zu tun ist. Wie kann Leben gerettet werden, etwa mit der Herzdruckmassage? Wie immer dürfen die Besucher des Herzaktionstages auf interessante Vorträge unterschiedlicher Referenten gespannt sein.

PS-Party im „Treffpunkt Europas “

Ab 20 Uhr steigt am Sonnabend die PS-Party der 1. Grimmener Stock-Car-Legion im Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“. Die Party ist der Jahreshöhepunkt für jeden Stock-Car-Fahrer. Die Besten werden mit Pokalen und Urkunden geehrt, es wird das erfolgreichste Team ausgezeichnet sowie die fairsten Fahrer gewürdigt. Natürlich wird an diesem nun schon legendären Abend auch das „Stärkste Team“ gekürt. Karten gibt es an der Abendkasse.

Gedenkveranstaltung auf dem „Alten Friedhof“

Anlässlich des Volkstrauertages findet die nun schon traditionelle Gedenkveranstaltung gegen das Vergessen auf dem Alten Friedhof in Grimmen statt. Der Seniorenbeirat in der Stadt, die Kirchengemeinden, die Vereine und Verbände sowie die Institutionen der Stadt laden die Einwohner der Stadt und der Umgebung recht herzlich ab 9.45 Uhr ein. Treffpunkt ist vor der Trauerhalle.

Von Raik Mielke