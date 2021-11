Grimmen

Große Freude bei der 1. Grimmener Stock-Car-Legion: Die ersten Container für die neue Rennleitung und den Küchentrakt sind im Grimmener „Hexenkessel“ eingetroffen. Allein Anschaffung und Transport von Rostock in die Trebelstadt verschlingen 20 000 Euro.

Möglich war diese Investition auch durch die tolle Spendenbereitschaft zahlreicher OZ-Leser geworden. Diese spendierten im Rahmen der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ im Dezember des vergangenen Jahres knapp 10 000 Euro. Heike Hübner – Vorsitzende der Stock-Car-Legion – erklärt, welche Pläne es für die Container gibt, worauf sich die Motorsportverrückten freuen können und wie schwierig es in Pandemiezeiten war, dieses große Vorhaben umzusetzen.

Zur Vorgeschichte

„Die Spendensumme der OZ-Weihnachtsaktion ‚Helfen bringt Freude‘ ist auf 9991,11 Euro angewachsen. Zwischen den Jahren haben zwei Unternehmen aus der Trebelstadt insgesamt 1000 Euro gespendet. Unterstützt werden hiermit die Vorhaben der 1. Grimmener Stock-Car-Legion. Diese will im sagenumwobenen „Hexenkessel“ neue Räumlichkeiten für die Rennleitung und die Küche schaffen“, so hieß es im OZ-Artikel, der im Januar dieses Jahres die Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ abrundete.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seither sind zehn Monate vergangen und endlich sind die ersten beiden Baucontainer im Motodrom der Stadt angekommen. „Auch wenn wir in diesem Jahr aus den bekannten Gründen nur ein Rennwochenende veranstalten konnten, waren es sehr bewegte Monate unseres Vereins“, betont Heike Hübner. Die Vorsitzende der 1. Grimmener Stock-Car-Legion spricht hiermit natürlich den Tod des „Vaters“ der Stock-Car-Events – Benno Rüster – an.

Er war es, der im Dezember des Vorjahres im Rahmen der Weihnachtsaktion für die Anschaffung von Containern warb, um neue Räumlichkeiten für die Rennleitung und die Küche zu schaffen. Diese befinden sich seit vielen Jahren als Wagenlösung auf dem Gelände und haben ihr Ablaufdatum längst überschritten.

An erster Stelle stand die Organisation eines Rennwochenendes

„Natürlich hätten wir auch gerne viel früher loslegen wollen, aber die Pandemie hat uns diesbezüglich einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Hübner und erklärt: „In Lockdown-Zeiten konnten wir uns als Verein kaum treffen, nach Bennos Tod galt es, sich als Vereinsführung neu aufzustellen und im Mittelpunkt stand die Organisation eines Rennwochenendes nach rund zweijähriger Pause.“

Der Wahnsinn auf vier Rädern Im Jahre 1994 lieferten sich erstmals 18 serienmäßige Trabbis in Appelshof – dem alten „Hexenkessel“ ein Rennen. Seit 1995 finden mehrmals jährlich spektakuläre Stock-Car-Rennen in der Trebelstadt statt. Im Jahre 2000 standen die Rennen auf der Kippe. Doch durch das große Engagement und einen Umzug von Appelshof nach Grimmen konnte das Motorsportspektakel weitergehen. Inzwischen finden im Motodrom der Stadt jährlich drei Rennwochenenden statt. Im Sommer ist dann sogar traditionell der stärkste Motorsport der Welt – die europäische Tractor-Pulling-Szene – im „Hexenkessel“ zu Gast.

Wie die Vereinsvorsitzende betont, hatte letzterer Punkt den höchsten Stellenwert. „Wir konnten zwei Jahre kein Rennen fahren. Darum war es so wichtig, die Stock-Car-Familie wieder zusammenzuholen“, meint sie. Diesbezüglich galt es, das Gelände auf das spektakuläre Motorsportevent vorzubereiten. Der Trabantstart wurde neu gestaltet, die Wälle neu angelegt und auch Pläne für die Umstrukturierung des Startes für die offene Klasse beschlossen.

„Nun sind die ersten Container aber da und wir haben so einiges vor“, berichtet Heike Hübner mit einem freudestrahlenden Lächeln auf den Lippen.

Optimale Bedingungen für Rennleitung

Zwei Container sind bereits eingetroffen. Diese kommen von einer Container-Firma aus Rostock. Insgesamt werden acht geliefert. Die Kosten für die Anschaffung und den Transport nach Grimmen belaufen sich auf 20 000 Euro.

Und dann kann die eigentliche Arbeit beginnen. „Wir müssen aufgrund der Größe des Projektes einen Bauantrag stellen. Unterstützt werden wir hierbei durch das Büro von Wotan Drescher und den Landkreis“, sagt Hübner. Anschließend entsteht ein Fundament, die Container werden auf zwei Etagen gestapelt und umfangreich umgebaut.

„So wie sie hier stehen, würden sie natürlich nicht ihrem Zweck entsprechen“, erklärt die Vorsitzende. Heißt konkret: Die Baucontainer müssen komplett umgebaut werden. Damit die Mädels der Rennleitung das Geschehen auf der Strecke auch lückenlos verfolgen können, braucht es eine große Glasfront. Im Inneren sollen die Container – nach ersten Vorstellungen – auch Sanitäranlagen bekommen und klimatisiert sein. „Wir wollen bei dem Ausbau der Container mit regionalen Firmen zusammenarbeiten“, erklärt Heike Hübner und verdeutlicht: „Da wir auch während des Umbaus der Rennleitung auf dem Gelände unseren geliebten Motorsport durchführen wollen, wird der Neubau hinter dem alten Rennleitungsbus stattfinden.“

Positive Nachrichten gab es in der vergangenen Woche vom Land. „Wir haben eine Bestätigung erhalten, dass der Ausbau der Container gefördert wird“, informiert die Vorsitzende der 1. Grimmener Stock-Car-Legion und sagt: „Unser Dank gilt den vielen Spendern der OSTSEE-ZEITUNG. Wir werden auch weiterhin den spektakulärsten Motorsport der Welt in Grimmen zelebrieren und dann in Zukunft mit dem neuen Trakt auch tolle Rahmenbedingungen für unsere Helfer haben.“

Von Raik Mielke