Grimmen: Stock-Car hat über Jahrzehnte der Region etwas geboten 

Mehrere Generationen sind in Grimmen, aber auch den umliegenden Gemeinden inzwischen mit dem „Wahnsinn auf vier Räder“ – den Stock-Car-Rennen aufgewachsen. Tausende Fahrer zählt das lange Teilnehmerfeld seit dem Startschuss im Jahre 1994.

Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ unterstützt mit Ihrer Hilfe, liebe Leserinnen und Leser, in diesem Jahr das große Engagement des Vereins. Auf dem Gelände sollen die in die Jahre gekommene Rennleitung und der Küchenwagen durch moderne Container ersetzt werden. Die Container wurden durch eine Finanzierung aus dem Vorpommern-Fonds in Aussicht gestellt. Jedoch wird es darum gehen, sowohl Rennleitung als auch den neuen Küchentrakt auszustatten. Ein notwendiger Schritt, um auch weiterhin den motorsportbegeisterten Menschen der Region optimale Bedingungen zu ermöglichen.

Marthin Jahns : „Ein Spektakel für die ganze Familie“

Auch in diesem Jahr beteiligt sich das Baugeschäft Zinn und Jahns an der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. 350 Euro spendieren Marthin und Michaela Jahns für Pläne der 1. Grimmener Stock-Car-Legion. „Die Aktion ist klasse“, sagt Marthin Jahns und beschreibt: „Stock-Car hat der gesamten Region inzwischen über Jahrzehnte etwas geboten. Ich denke hierbei nicht nur an die spektakulären Rennwochenende im ‚ Hexenkessel‘. Vielmehr an unzählige Kinder und Jugendliche, die durch den Motorsport und die entstandenen ‚Schrauberhallen‘ eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bekommen haben.“

„ Grimmen ist weit über die Stadtgrenzen hinaus für dieses Event bekannt. Die Organisation und Durchführung einer solchen Großveranstaltung, über einen so langen Zeitraum, verdient Anerkennung“, findet Michaela Jahns.

Marthin und Michaela Jahns aus dem Baugeschäft Zinn und Jahns unterstützen die Vorhaben der 1. Grimmener Stock-Car-Legion mit 350 Euro. Quelle: Raik Mielke

Die RESD GmbH spendiert 500 Euro

Mit 500 Euro unterstützt die RESD GmbH die diesjährige OZ-Weihnachtsaktion. „Wir engagieren ist uns über das gesamte Jahr verteilt an diversen regionalen Projekten“, betont Marco Jahns und beschreibt: „Stock-Car hat sowohl der Außendarstellung der Stadt Grimmen als auch den Leuten in der Region viel gegeben. Ich kenne das Projekt, welches nun angestrebt wird und weiß, dass solch ein Vorhaben nur durch die Hilfe von Sponsoren möglich ist. Dass sich das Gelände an der Südlichen Randstraße weiterentwickelt, sehe ich sehr positiv. Die Attraktivität des Standorts und die Bedingungen vor Ort müssen stimmen, um künftig auch andere Großveranstaltungen in die Stadt zu holen. Somit sehe ich die diesjährige Aktion nicht nur als eine Investition in die Stock-Car-Szene, sondern vor allem auch für den Veranstaltungsort.“

Wie Marco Jahns erklärt, ist das „Corona-Jahr“ für alle Vereine eine enorme wirtschaftliche, aber auch soziale Herausforderung. „Uns als Unternehmen ist es wichtig, regionale Projekte zu unterstützen. Darum sehen wir die diesjährige OZ-Aktion auch als eine Investition in die Weiterentwicklung unserer Stadt“, betont er.

Die „RESD GmbH“ spendiert 500 Euro für die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Marco und Alexander Jahns übermittelten die frohe Nachricht. Quelle: Raik Mielke

„Snik Snak“ unterstützt die OZ-Weihnachtsaktion

Für ein Dekorationsgeschäft, wie jenes von Anke Wiegert auf dem Grimmener Markt, läuft gerade die schönste Zeit des Jahres. In der Vorweihnachtszeit gestalten die meisten Leute ihre eigenen vier Wände besonders liebevoll und aufwendig. Doch auch für die ganzen kleinen Geschäfte war dieses Jahr gewiss sehr schwierig. Um so erfreulicher, dass das Dekorationsgeschäft „Snik Snak“ auch in diesen Zeiten die OZ-Weihnachtsaktion unterstützt. „Derzeit muss man sich einfach gegenseitig helfen. Stock-Car und Grimmen – das gehört für mich einfach zusammen. Schon in den 1990er- Jahren war ich mit meinen Kindern bei den Rennen in Appelshof. Ich hoffe, dass es den Motorsport noch viele Jahrzehnte in unserer Stadt gibt und jungen Leuten somit eine sinnvolle Freizeitgestaltung ermöglicht wird“, sagt Anke Wiegert und spendiert 50 Euro.

Anke Wiegert aus dem Dekorationsgeschäft „Snik Snak“ spendiert 50 Euro. Quelle: Raik Mielke

Wir bedanken uns zudem recht herzlich bei folgenden Spendern: Isabell Degler (5 Euro) und dem Krandienst Lange (300 Euro).

Hier können Sie spenden Sparkasse Vorpommern Empfänger: 1. Grimmener Stock-Car-Legion IBAN: DE06 1505 0500 0112 2487 56 Verwendungszweck: Spende OZ-Weihnachtsaktion 2020 Zudem haben wir zwei Spendenboxen aufgestellt. Eine befindet sich im Einwohnermeldeamt der Stadt Grimmen und eine in der Imbissbude der Familie Holtz vor dem Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“.

