Grimmen

Der Stockcar-Sport in Grimmen wird sich personell neu aufstellen. Heike Hübner, bis Ende 2019 jahrelang im Vorstand der 1. Grimmener Stockcar-Legion aktiv, wird wieder maßgebliche Verantwortung übernehmen. Das verkündete der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Sven Friedrich, während eines Gesprächs mit OZ-Reporter Raik Mielke bei der Eröffnung der neuen Räume der Redaktion in Grimmen.

Notwendig geworden sind die Veränderungen durch den Tod von Benno Rüster Ende Januar. Der verstorbene Bürgermeister Grimmens hinterlässt nicht nur in der Stadt, sondern auch im Stockcar-Sport eine große Lücke. Er war der Vorsitzende der 1. Grimmener Stockcar-Legion. „Er hat den ‚Wahnsinn auf vier Rädern‘ in die Trebelstadt geholt“, sagt Sven Friedrich sichtlich berührt. „Benno hat Stockcar gelebt, und wir werden sein Lebenswerk fortsetzen.“

Verein hält an allen drei Rennen 2021 fest

Deshalb hätten die Verantwortlichen des Vereins in der vergangenen Woche beraten und den weiteren Werdegang besprochen. Fest steht: „Wir werden als Verein an allen drei Rennterminen in diesem Jahr festhalten“, betont Friedrich. Natürlich unter Vorbehalt der Coronaentwicklung und der Genehmigungen durch die Behörden, ergänzt er.

Fest steht auch: Heike Hübner wird wieder ins Boot geholt: „Wir konnten sie dafür gewinnen, dass sie mit Jens Weichert und mir den Vorstand der 1. Grimmener Stockcar-Legion bilden wird“, sagt Sven Friedrich. Natürlich müssen die Mitglieder entscheiden, aber wenn alles so läuft wie geplant, wird eine Frau demnächst die Geschicke des Vereins führen.

OZ-Reporter Raik Mielke (r.) im Gespräch mit Sven Friedrich, stellvertretender Vorsitzender der 1. Grimmener Stock-Car-Legion. Quelle: Christin Assmann

Familie Hübner war 2019 auf eigenen Wunsch aus verantwortlichen Funktionen des Stockcar-Vereins verabschiedet worden. Zuvor waren sie langjährige Mitglieder und Unterstützer – Gunnar Hübner als Rennleiter, Heike Hübner in der Vorbereitung und Durchführung der Rennen. Immer noch dabei ist Sohn Nils Hübner. Sven Friedrich: „Heike Hübner kennt die Stockcar-Szene. Sie ist die Richtige für uns.“

Sven Friedrich: Wir sind bereit

Die drei Renntermine am 8./9. Mai, 26./27. Juni und 11./12. September 2021 sind bereits seit dem Vorjahr geplant. Aber welche Voraussetzungen müssen überhaupt erfüllt werden? Immerhin gehören jedes Mal mehr als 200 Helfer neben den eigentlichen Fahrern, viele Partner und Mechaniker dazu. Da kommen schon ohne Zuschauer mehr als 1000 Menschen im Hexenkessel zusammen. „Wir haben ein festes Team, das die Rennen organisiert. Alle brennen für die Rennen“, sagt Sven Friedrich. „Wenn wir dürfen, dann genügen ein paar Mails und Telefonate und wir haben das Team wieder zusammen. Dann können wir relativ schnell in Grimmen Rennen organisieren. Wir sind bereit.“

Zumal in vielen Schrauberhallen in den Dörfern rings um Grimmen jede Menge Fahrer und Helfer darauf warten, ist Friedrich überzeugt. Er werde ständig angesprochen, wann es endlich wieder losgeht – beim Einkaufen, an der Tankstelle – man kennt sich eben unter den Stockcar-Verrückten in der Grimmener Region.

Containerlösung wird jetzt konkret

Im Dezember haben die Leserinnen und Leser in der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ für die 1. Grimmener Stockcar-Legion gespendet und so die seit Jahrzehnten kontinuierliche Jugendarbeit des Vereins unterstützt. Rund 10 000 Euro sind dabei zusammengekommen. Was geschieht jetzt mit dem Geld? „Jedem, der unseren Platz schon einmal besucht hat, ist sicherlich der alte gelbe Bus gegenüber des Zuschauerwalls aufgefallen“, sagt Sven Friedrich. „Das ist der Sitz der Rennleitung – also wo je Rennen 10 bis 15 junge Mädchen arbeiten, deren Aufgabe es ist, jedes einzelne Auto zu beobachten, die Runden zu zählen“, erklärt er. Bei den Mairennen sei es oft viel zu kalt, im Sommer vor Hitze kaum auszuhalten. Das Rechenzentrum sei dort auch stationiert. Und oben auf dem Bus sitze die Stimme des Stockcars, Moderator Ulf Schnackenberg. „Dieser Bus hat ausgedient“, sagt Friedrich. Ebenso wie ein Container daneben, ein Küchenwagen.

Deshalb hat sich der Verein für eine Containerlösung entschieden, Fördermittel beantragt und die zusätzlichen Gelder aus der OZ-Weihnachtsaktion fließen dort hinein. „In den nächsten Wochen werden wir uns noch einmal Container anschauen“, plant Friedrich. Der Plan sei, die Rennleitung und die Versorgungsräume in eine Containeranlage zu integrieren.

Von Almut Jaekel