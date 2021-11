Grimmen

In Grimmen weihnachtet es sehr. Ab Donnerstag startet vor dem Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ der traditionelle, dreitägige Weihnachtsmarkt. Die Aufbauarbeiten haben bereits am Montagvormittag begonnen.

Sperrung kann über die Dr.-Kurt-Fischer-Straße umfahren werden

Da der vorweihnachtliche Markt nicht wie gewohnt in der Grimmener Innenstadt stattfinden kann, wird die Fläche vor dem Kulturhaus genutzt. Dies bedeutet für Autofahrer für die gesamte Woche kleinere Einschränkungen. Die Heinrich-Heine-Straße ist für die gesamte Woche auf Höhe des Stadtkulturhaus voll gesperrt.

Aber keine Sorge: Über die Dr.-Kurt-Fischer-Straße kann man den Bereich problemlos umfahren. Auch die Einfahrt zum Netto-Markt ist, aus der Straße der Solidarität kommend, befahrbar. Eine Verkehrseinschränkung, welche Sie sicher gerne in Kauf nehmen. Denn spätestens am Donnerstag werden Sie ja mit einem heißen Glühwein und einer leckeren Tüte Mutzen entschädigt. In diesem Sinne denken Sie, liebe Leserinnen und Leser, an die Sperrung.

Von Raik Mielke