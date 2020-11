Grimmen, Süderholz und Wittenhagen wollen gemeinsames Radwegekonzept

Grimmen

Ein Radwegekonzept für Grimmen soll her. Und zwar eines, das die umliegenden Gemeinden einbindet und mit dem die vielen Lücken im Radwegenetz geschlossen werden. Das wünscht sich Grimmens Stadtvertreter Marco Jahns und brachte dieses Thema als einzigen Punkt im öffentlichen Teil der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Verkehr, dessen Vorsitzender der CDU-Mann ist, auf die Tagesordnung.

Dazu waren Gäste eingeladen: Die Bürgermeister der Nachbargemeinden Süderholz, Alexander Benkert ( CDU), und Wittenhagen, Frederic Beeskow (Wählergemeinschaft), kämpfen bereits seit Jahren mehr oder minder erfolgreich für Radwege. Gekommen waren auch Henry Schmuhl, Fachgebiet Planung beim Landkreis Vorpommern-Rügen, und Oliver Haack, seit neuestem Sachbearbeiter für Radwege und Verkehrsplanung in der Kreisverwaltung sowie interessierter Grimmener Radfahrer.

Viele Lücken im Netz

„Durchgehend Radfahren auf entsprechenden Wegen kann man von Grimmen aus nur nach Westen, nach Tribsees. In alle anderen Richtungen ist nach zwei, drei Kilometern Schluss und das Radfahren auf Landes- und Bundesstraßen sehr gefährlich“, sagte Jahns und machte damit auf die prekäre Situation für Radfahrer aufmerksam. Es seien seiner Meinung nach immer mehr Radfahrer unterwegs und die würden aufgrund der zunehmenden E-Bikes auch weitere Strecken zurücklegen.

Bereits im September 2019 habe Grimmen gemeinsam mit Süderholz und Wittenhagen einen Antrag gestellt, dass Radwege von Schönenwalde bis Negast und vom Pommerndreieck bis Poggendorf und weiter nach Loitz gebaut werden, informierte Jahns. Marco Jahns: „Wenn das umgesetzt wird, ist Grimmen an das bestehende Radwegenetz angebunden“.

Radfahren auf der Bundesstraße lebensgefährlich

Im Norden von Grimmen führt ein Radweg bis Schönenwalde. Dann gibt es bis Negast vor Stralsund lediglich Planungen und Lücken. Quelle: Beeskow

Frederic Beeskow macht einen Teil des Dilemmas auf einer Karte deutlich: Von Grimmen aus gibt es den Radweg bis Schönenwalde, dann bis Negast nur noch Planungen und Lücken. Radfahren ist auf der Bundesstraße 194 lebensgefährlich. 5000 Fahrzeuge pro Tag – und davon viele Lkw – hätte eine Zählung in Abtshagen ergeben. „Wir versuchen seit 15 Jahren bei verschiedenen Behörden eine Lösung zu bekommen, bisher erfolglos. Deshalb unterstütze ich ein gemeinsames Vorgehen mir Grimmen und Süderholz sehr“, sagt Beeskow.

Abtshagen hätte Fahrradweg-technisch eine regelrechte Insellage. Die Gemeinde Wittenhagen habe schon andere Möglichkeiten in Angriff genommen, die Dörfer der Gemeinde doch irgendwie an den Radweg ab Schönenwalde in Richtung Grimmen anzubinden. Über den ländlichen Wegebau und Umwege sei das bis auf ein kleines Stück an der Bundesstraße möglich. „Aber das sind dann eben noch lange keine Radwege und es bleibt eine Lücke. Und nach Stralsund geht gar nichts“ sagt er. „Straßenbegleitende Radwege sind notwendig. Und dafür brauchen wir ein grundlegendes Konzept“, unterstützt er die Grimmener Initiative.

Auch Alexander Benkert ist dafür offen. Seine Gemeinde kämpft ebenfalls schon lange für mehr Radwege, hat auch schon einige Erfolge erzielen können: Von Grimmen bis zum Krankenhaus in Bartmannshagen gibt es mittlerweile einen, in Richtung Greifswald wird derzeit gebaut. Aber die Anbindung bis ans Pommerndreieck fehlt. Und auch in der Gemeinde Sundhagen geht es ab Bartmannshagen in Richtung Norden nicht weiter. „Diese Lücken bis Wilmshagen und dann weiter nach Reinkenhagen werden in zwei Abschnitten bis 2023 geschlossen“, informierte Henry Schmuhl vom Fachgebiet Planung der Kreisverwaltung.

Wege für Alltagsverkehr und Touristen

Benkert sieht die Notwendigkeit für ein geschlossenes Radwegenetz nicht nur im Interesse der Touristen. „Viele wollen zunehmend den Alltagsverkehr mit dem Rad erledigen, erst recht mit E-Bikes. Radwege seien seiner Meinung nach nicht überall nötig. „Aber straßenbegleitend an Landes- und Bundesstraßen und viel befahrenen Kreisstraßen müssen sie gemeindeübergreifend her“, forderte er.

Deshalb solle ja eben auch ein Konzept über den gesamten Raum entwickelt werden, erklärte Jahns, der sich dabei Hilfe vom Landkreis Vorpommern-Rügen erhofft. Als Ansprechpartner für die Kommunen, die ein Radwegekonzept entwickeln und vorantreiben wollen, stehe er gern zur Verfügung. Aber Radwege bauen könne er nicht, sagte daraufhin der Sachbearbeiter für Radwege und Verkehrsplanung. Verantwortlich dafür seien die Baulastträger, also je nach Straßenart Bund, Land, bei Kreisstraßen natürlich auch der Landkreis, oder die Kommunen.

Grimmens Bauamtschefin Heike Hübner freut sich über die anvisierte Zusammenarbeit der Gemeinden. Sie wünscht sich aber ein Konzept, das auch im Stadtgebiet greift. „Beispielsweise muss in der Greifswalder Straße – einer Landesstraße – Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und damit eben auch für Radfahrer und Fußgänger geschaffen werden“, sagt sie. Grundsätzlich gebe es in der Stadt bereits ein Radwegekonzept, aber das sei nicht schlüssig. Sie sehe Möglichkeiten dabei aber nicht nur in reinen Radwegen, sondern auch in Furten auf Straßen und ähnliche Lösungen.

Hoffen auf Hilfe vom Kreis

Sowohl Heike Hübner als auch Marco Jahns sowie Alexander Benkert und Frederic Beeskow bauen bei der Erstellung und Umsetzung eines Konzeptes auf die Unterstützung durch die Kreisverwaltung. „Wir hoffen auf Ihre Hilfe, auch wenn die Finanzierung aus unterschiedlichen Töpfen kommt“, sagte Jahns. „Auch ich sehe den Landkreis als Koordinator für dieses gemeinsame Konzept“, hofft Heike Hübner.

Von Almut Jaekel