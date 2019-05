Grimmen

Unverhofft kommt oft. Die Geschichte über den lokalen Sender „Grimmen TV“ ist kompliziert, nimmt nun aber anscheinend doch ein gutes Ende. Am 1. Juli sollen die Beiträge aus der Region wieder im Fernsehen zu sehen sein.

Schwere Krankheit und ein Streit

Doch von vorn: Im Jahr 2012 gründete Frank Schlundt (52) zusammen mit neun anderen Hobby-Filmern den Verein „Grimmen TV“. Er besorgte sich eine Sendeerlaubnis von der Landesmedienanstalt in Schwerin, investierte etwa 10 000 Euro in die technische Ausrüstung und viel Zeit in Recherche und Schnitt der Beiträge. Von nun an flimmerten vier Jahre lang lokale Veranstaltungen über die Bildschirme der Region. Etwa 5000 Haushalte, die einen Vertrag mit dem Kabelanbieter Primacom (heute Pyur) abschlossen, können den Sender empfangen. Doch dann wird Schlundt schwer krank. Er verliert dadurch auch die Lust an der unentgeltlichen Arbeit. Hinzu kommt auch ein Streit mit Vereinsmitglied Peter Wienke, der daraufhin selbst einen lokalen Sender aus der Wiege hebt: den „Grimmener Stadt Kanal“.

Frank Schlundt möchte im August des vergangenen Jahres nur eines, nämlich gesund werden und „Grimmen TV“ ad acta legen (die OZ berichtete). Doch als Stephan Pundt aus der Nähe von Velgast und der Geschäftsführer von Hanseradio, den Artikel in der Zeitung liest, beschließt er: „Dass so ein wichtiges Angebot für den Ort nicht einfach sterben sollte.“ Er ruft Frank Schlundt an und teilt ihm mit, dass er den Sender übernehmen möchte.

Landesmedienanstalt verbietet Zusammenarbeit

Doch so einfach ist das Vorhaben nicht. Die Landesmedienanstalt in Schwerin verbietet die Zusammenarbeit mit zwei einfachen Begründungen. Erstens: Die Fernsehfrequenz von „Grimmen TV“ ist vertraglich an Frank Schlundt gebunden und nicht übertragbar. Zweitens: Während der lokale Fernsehsender ein gemeinnütziger Verein ist, ist das Hanseradio von Stephan Pundt ein kommerzieller Sender. Eine Übernahme ist somit nicht möglich. Doch Schlundt und Pundt schmieden gemeinsam einen Plan, der nun bald Früchte trägt.

Mittlerweile hat sich viel geändert. Frank Schlundt geht es gesundheitlich so gut, dass er sich die ehrenamtliche Arbeit nicht nur zutraut, sondern sie auch vermisst. Er schaffte in der Weihnachtszeit die Querelen mit Peter Wienke vom „Grimmener Stadt Kanal“ aus der Welt und konnte Stephan Pundt überzeugen, als Privatperson in seinen Verein „Grimmen TV“ einzutreten. Und diese Männer beleben nun gemeinsam den Lokalsender neu.

Alles neu: Es wir eine Co-Produktion

„Wir profitieren alle voneinander“, sagt Frank Schlundt. Nur die Technik spiele zurzeit noch nicht mit, ansonsten wäre der Kanal schon längst wieder auf Sendung. „Material gibt’s genug“, bestätigt auch Stephan Pundt. Doch der Kabelanbieter Pyur sorgt monatelang für Probleme. Kurz gesagt: Die Sendeanlage und der Pyur-Router vertragen sich aktuell noch nicht. Bis zum 1. Juli haben sie das aber im Griff, sind Schlundt und Pundt sich sicher.

Ein Standbild ist schon jetzt auf der Sendefrequenz zu sehen – ein erster wichtiger Schritt. Ab Sommer gehen dann am Vor- und Nachmittag jeweils zwei Beiträge auf Sendung. Dazu kommen längere Abendbeiträge, zum Beispiel Bürgerschaftssitzungen aus Stralsund, Konzerte, Buchlesungen und andere Feste aus der Region rund um Grimmen. Es erscheinen auch Beiträge von Peter Wienke vom „Stadt Kanal“ – eine Co-Produktion.

Das Bild erscheint, wenn ein Beitrag vom „Grimmener Stadt Kanal“ bei „Grimmen TV“ läuft. Quelle: Carolin Riemer

Frank Schlundt freut sich sehr über Fotos aus der Region, die er zwischen den Beiträgen, und mit Musik untermalt, zwischen den Sendungen ausstrahlen möchte. Wer seine Bilder im Fernsehen anschauen möchte, kann sie ihm an die E-Mail-Adresse frank@grimmen.tv zuschicken. Was lange währt, wird oftmals gut.

Lesen Sie mehr über die Vorgeschichte:

Hanseradio übernimmt Grimmen TV

Abgeschaltet: Das Aus für Grimmen TV

Carolin Riemer