Grimmen

Bislang unbekannte Täter verunzierten mit unleserlichen Graffitis mehrere zum Teil historische Gebäude in Grimmens Altstadt. Die Tatzeit kann zwischen Freitag und Montag um 7 Uhr eingegrenzt werden. Gleich 14 Graffitis brachten die Täter an der Fassade der Grundschule „ Friedrich Wilhelm Wander“ an. Am Wasserturm zählte die Polizei elf Schmierereien und auch vor dem Greifswalder Tor machten die Unbekannten nicht Halt.

Die Polizei schätzt den Schaden zunächst auf mehrere 100 Euro, die in die Entfernung der Farbe investiert werden müssen. Wer relevante Angaben zu den Fällen machen kann und etwas beobachtet hat, möchte sich bitte im Polizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 03 83 26/ 570 melden.

Von Carolin Riemer