Grimmen: Tafel benötigt ein neues Kühlaggregat in schweren Zeiten 

Grimmen

Es ist ein unscheinbares, graues Gebäude am Heidebrinker Weg in Grimmen. Selbst wenn man vor der alten Baracke steht, würde man nicht auf den Gedanken kommen, welch großartige Leistung jeden Tag aufs Neue im Inneren vollbracht wird. Die Rede ist von der Grimmener Tafel. Knapp 1000 Leute aus dem gesamten Landkreis werden hier mit Lebensmitteln unterstützt. 18 Helfer engagieren sich, damit in vielen Familien der Magen nicht knurren muss.

Nun benötigt der Verein in der diesjährigen Vorweihnachtszeit Ihre Unterstützung. In Corona-Zeiten können die gewohnten Ausgabetage so nicht stattfinden. Es wurde ein Drive-in errichtet und mit jedem einzelnen Tafelgast wird ein separater Termin abgesprochen. Zudem sind die Lebensmittel knapp und die Tafel ist über jede Spende dankbar. Doch diese Lebensmittelspenden müssen gelagert werden, ehe sie portioniert ausgegeben werden können.

Für die Lagerung braucht es eine Tiefkühlzelle. Diese ist längst in die Jahre gekommen und wird dem aktuellen Ausmaß für 1000 Kunden nicht mehr gerecht. Darum muss sie nun dringend erweitert werden. Zudem braucht es ein neues Kühlaggregat. Dieses ist 15 Jahre alt und wurde damals durch Spenden der OZ-Leser angeschafft.

Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ möchte in diesem Jahr das große Engagement und den Einsatz für Hilfebedürftige unterstützen. Der Tafel Grimmen e.V. benötigt für die Sanierung und den Ausbau der Tiefkühlzelle mindestens 15 000 Euro. Mit Ihrer Spende können Sie diese Vorhaben voranbringen. Denn wer anderen hilft, dem sollte in solch einer Situation auch geholfen werden.

In Corona-Zeiten arbeiten die Helfer am Belastungslimit

In Pandemiezeiten ist die Zahl der Hilfebedürftigen nochmals gestiegen. „Wir haben derzeit 968 Menschen aus dem gesamten Landkreis, die von uns wöchentlich mit Lebensmittel unterstützt werden“, erklärt Susanne Taraschinski. Für die Leiterin und 18 Helfer nicht nur eine logistische Herausforderung. Vor Corona gab es zwei Ausgabetage. An diesen standen die Leute vor der Tafel in einer langen Schlange und haben ihre Lebensmittel bekommen. Dies ist nun so nicht möglich. „Inzwischen finden die Ausgaben jeden Tag statt. Wir haben einen Drive-in eröffnet. Unsere Kunden müssen vorab mit uns einen Termin absprechen. Dann findet die Ausgabe über ein Fenster statt“, beschreibt die Leiterin.

In der Tafel müssen die Helfer die jeweiligen Lebensmittel dann zusammenpacken, so dass ein schneller Ablauf garantiert und die Menge an Menschen auch bedient werden kann. Das Team – bestehend aus 18 Helfern – arbeitet zyklisch. Jeweils zehn Helfer arbeiten 14 Tage – dann ist die nächste Gruppe dran. Denn eines ist klar: Ein kompletter, krankheitsbedingter Ausfall der Truppe hätte fatale Folgen.

Susanne Taraschinski, Leiterin der Grimmener Tafel: „Unsere Kühlzelle platzt aus allen Nähten. Wir haben 968 Leute aus dem Landkreis, die von uns mit Lebensmitteln unterstützt werden.“ Quelle: Raik Mielke

Doch man kann nur Lebensmittel herausgeben, wenn auch welche da sind. Darum sind die Mitarbeiter täglich im gesamten Landkreis unterwegs und sammeln Spenden. Dies geschieht mit zwei Fahrzeugen und einem Kühlanhänger. „Seit der Pandemie wird einem noch mehr bewusst, wie wertvoll Lebensmittel sind. Es gibt große Engpässe und man muss sehr gut kalkulieren, damit auch jeder etwas abbekommt. Süßigkeiten für die Kinder gibt es aktuell zudem fast gar nicht“, beschreibt Susanne Taraschinski.

Sind wir bei dem Problem der Lagerung angekommen. „Wenn wir mal in der glücklichen Situation sind und beispielsweise zwei Paletten mit Pizzen bekommen, müssen diese natürlich sofort wieder in die Tiefkühlung. Und da fehlt uns einfach inzwischen für die großen Mengen der Platz“, betont die Leiterin.

Normalerweise stehen die Leute vor der Grimmener Tafel an den beiden Ausgabetagen in einer langen Schlange. Doch in Corona-Zeiten müssen die knapp 1000 Leute aus dem Landkreis einen Einzeltermin machen. Ein enormer logistischer Aufwand für die 18 Helfer. Quelle: Raik Mielke

Erweiterung der Tiefkühlzelle und ein neues Kühlaggregat

In Corona-Zeiten wurde ein Drive-in geschaffen. Dies bedeutet sehr viel Arbeit für die Mitarbeiter der Grimmener Tafel. Quelle: Raik Mielke

Derzeit ist jeder Quadratzentimeter dieser Tiefkühlzelle ausgefüllt. Geht die Tür auf, kann man nur hoffen, dass sich gleich vorne die benötigte Ware befindet. „Wir müssen die Zelle einfach erweitern. Ich denke, jeder kann sich vorstellen, was für eine Menge an Lebensmitteln für knapp 1000 Menschen zusammenkommt“, sagt Susanne Taraschinski und erklärt: „Das Kühlaggregat hat auch ausgedient. Wir konnten dieses vor 15 Jahren nur anschaffen, weil uns auch damals die OZ-Leser unterstützt haben.“

Somit muss der Verein mindestens 15 000 Euro investieren. „Dies ist sehr viel Geld und wir freuen uns wirklich über jede erdenkliche Unterstützung“, sagt die Tafel-Leiterin.

Von Raik Mielke