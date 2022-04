Grimmen

Etwas Besonderes planen die Mitglieder des 1. Reitsportvereins Grimmen für den Ostersonnabend: Reiter, Pferdefreunde und alle anderen Interessierten sind ab 10 Uhr zum Tag der offenen Tür auf den Reiterhof in die Grellenberger Straße 43 eingeladen.

Geplant ist unter anderem ein Flohmarkt rund um Pferd und Reiter. Eine Bastelstraße ist für die jüngsten Gäste geplant. Gebastelt wird natürlich nicht irgendetwas – die Mädchen und Jungen können dort zum Beispiel Hufeisen anmalen. Eine Tombola, eine Hüpfburg, Ponyreiten und ein zünftiges Osterfeuer werden vorbereitet.

Veranstaltung war wegen Pandemie verschoben

„Solch einen Tag führen wir zum ersten Mal durch“, sagt Vereinschefin Anke Witt, die auf viele Gäste und schönes Wetter hofft. Für den Flohmarkt können sich auch übrigens noch Verkäufer, die vielleicht einst zu viele Pferdeartikel eingekauft haben oder aus der Reithose & Co. herausgewachsen sind und diese Sachen nun weitergeben möchten, unter Telefon 01754066588 anmelden. „Wir erheben eine Standgebühr von 5 Euro für einen Tisch in Bierzeltgarniturgröße. Tische können gegen eine Gebühr von 2 Euro auch ausgeliehen werden“, informiert Anke Witt. Das so eingenommene Geld komme direkt dem Verein zugute.

„Eigentlich wollten wir einen solchen Tag bereits vor zwei Jahren durchführen. Doch dann kam die Pandemie“, erinnert Anke Witt.

Den 1. Reitsportverein Grimmen e. V. gibt es übrigens bereits seit 2011, gegenwärtig gehören ihm 36 Mitglieder an. Auf dem Gelände in der Grellenberger Straße sollen vor allem Kinder gefördert werden, die sich für Pferde und das Reiten interessieren. „Allerdings haben wir im Moment leider keine freien Plätze“, bedauert die Vereinschefin.

Von Almut Jaekel