An einem sonnigen Augusttag vor zehn Jahren öffnete die Tagespflege der Volkssolidarität in Grimmen erstmals die Türen. Mit dabei war schon damals Inge Ristau. Seitdem kommt die 92-Jährige, die der Leiter des ambulanten Pflegedienstes liebevoll „Aktivistin der ersten Stunde“ nennt, jeden Tag in das Gebäude im Innenring.

Die Volkssolidarität weckte damals nicht nur das einstige Kita-Gebäude aus einem Dornröschenschlaf und investierte viel Geld in die Sanierung, sondern sie weckt auch täglich auf’s neue die Lebensgeister in den betagten Senioren. „Wer weiß, ob ich überhaupt noch leben würde, wenn ich diese tägliche Gesellschaft nicht hätte“, überlegt Inge Ristau laut.

Kleine Rettung vor dem Heim

Die Pfleger und Betreuer bezeichnen die Tagespflege „als kleine Rettung vor dem Heim“. Es ist nachgewiesen, dass Senioren, die in Gesellschaft bleiben, nicht so oft – und vor allem viel später – in ein Heim umziehen müssen. Tagespflege hält nicht nur den Geist, sondern auch den Körper fit. „In den vergangenen zehn Jahren ist das Angebot immer beliebter geworden“, sagt Bernd-Christian Griwahn (43). Verwundert ist der Leiter der ambulanten Pflege darüber nicht. Immerhin wird die Bevölkerung in Grimmen immer älter und das Konzept „ Tagespflege“ ist bekannter geworden. Im Jahr 2010 startete die Volkssolidarität in Grimmen mit 15 freien Plätzen. Heute sind es 25 Senioren, die das Beschäftigungsangebot nutzen.

Ein Anbau ist geplant

Und die Expansion gehe weiter, berichtet Kathrin Kloock (51), Bereichsleiterin für Pflege und Qualitätsbeauftragte. „Eigentlich wollten wir schon in diesem Jahr einen großen Wintergarten an unser Gebäude anbauen lassen. Doch Corona hat nicht nur unseren Alltag komplett verändert, sondern uns auch alle zurückgeworfen. Nun werden wir erst im nächsten Jahr mit dem Bau beginnen.“ Der neue Beschäftigungsraum mit großzügigem Blick ins Freie wird dafür sorgen, dass ab dem kommenden Jahr 33 bis 35 Senioren betreut werden können. Die Warteliste sei schon jetzt lang.

Auch das Team wächst. In den kommenden Wochen werden eine zusätzliche Pflege-Fachkraft und eine Betreuungskraft eingestellt. Seit wenigen Wochen leitet Laura Wiese (32) die Tagespflege und löste damit ihre Kollegin Kathrin Kloock ab.

Kartoffeln schälen ist beliebt

Inge Ristau muss nicht lange überlegen, wenn sie gefragt wird, warum sie täglich so gern in die Tagespflege kommt. „Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Wir können uns gut unterhalten, Karten spielen und zusammen Kartoffeln schälen.“ Was zunächst wie ein Scherz klingen mag, ist bitterernst gemeint. „Unsere älteren Herrschaften lieben es, zusammen Kartoffeln zu schälen“, bestätigt Laura Wiese.

So ein Aufenthalt in der Tagespflege bringt Abwechslung und Stabilität in den Alltag. Inge Ristau kommt bereits am Morgen aus ihrer Wohnung, die sich im selben Gebäude wie die Tagespflege befindet. Dann wird wahlweise gespielt, geplaudert oder Sport mit Britta Kerkau (52) gemacht.

Sehnsüchtiges Warten auf das Ende der Pandemie

Nach dem gemeinsamen Mittagessen geht Inge Ristau in ihre Wohnung und legt sich ein Stündchen hin. „Aber danach komme ich wieder. Hier ist immer Abwechslung für mich.“ Außerdem gibt es an jedem Nachmittag selbst gebackenen Kuchen von Köchin Ina Schuldt (49). Wer würde sich den entgehen lassen? Auch das Personal schwärmt von den Backkünsten ihrer Köchin. Zwar habe Inge Ristau zwei Kinder, sieben Enkel und acht Urenkel, die sie oft besuchen und sich liebevoll um sie kümmern, aber trotzdem möchte sie auf den Kontakt zu den Gleichaltrigen nicht verzichten.

Wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, organisieren die Pfleger und Betreuer große Motto-Partys, zu denen auch die Angehörigen eingeladen sind. Aber durch Corona ist alles anders. Abstand halten, das fällt den Senioren schwer. „Als wir drei Monate lang schließen mussten, war es schwer für uns alle“, erzählt Kathrin Kloock. Beim ersten Wiedersehen seien viele Tränen geflossen und mit Erschrecken mussten die Pfleger feststellen, dass viele ihrer Schützlinge in dieser Zeit stark abgebaut hatten. „Das holen sie nur ganz langsam wieder auf.“ Einsamkeit sei ein leiser und schleichender Tod, gegen den nur Gesellschaft hilft. Und die bietet die Tagespflege auf jeden Fall.

