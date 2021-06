Grimmen: Talentierte Musiker geben am Freitag ein Konzert

Grimmen

Am Mittwochvormittag schallt der aktuell enorm angesagte „Wellerman-Song“ aus dem Probenraum der Grimmener Musikschule. 24 junge Musiker im Alter von sieben bis 17 Jahren studieren diesen – für sie unbekannten – Song ein. Ein Projekt der Aktionswoche „Ferienzeit mit Musik“, an dessen Ende am Freitag ein Hofkonzert stattfinden soll.

Ein wenig Normalität ist zurückgekehrt

Lange war es ziemlich ruhig um die Grimmener Musikschule, das Nachwuchsorchester „Präludio“ und das Jugendblasorchester geworden. Klar – in Corona-Zeiten gab es monatelang keine öffentlichen Auftritte. Doch nun kehrt ein wenig Normalität in den bekannten Klangkörper der Stadt zurück. „In der ersten Sommerferienwoche gibt es an unserer Musikschule immer eine Aktion. Im Normalfall reisen wir dann und verbringen diese Woche mit sehr viel Musik und tollen Abenteuern“, sagt Volkmar Doß.

Wie der Leiter der Musikschule berichtet, gab es in diesem Jahr den Plan, auf die Insel Usedom zu fahren. Aus den bekannten Gründen gab es aber bis zuletzt kaum Planungssicherheit. „Wir wollten diese Aktionswoche aber gerade in diesen Zeiten, in denen sich unsere jungen Leute so sehr nach Gemeinschaft sehnen, nicht ausfallen lassen“, sagt er. Darum findet diese ereignisreiche Woche nun auf dem Gelände der Musikschule statt.

Endlich mal wieder vor Publikum auftreten

Und dies begeistert die talentierten Nachwuchsmusiker. „Endlich können wir mal wieder eine Woche gemeinsam mit unseren Freunden verbringen“, schwärmt Mareike Hoth (14). „Am meisten hat mir das gemeinsame Musizieren gefehlt. Es macht einfach viel mehr Spaß, wenn man mit anderen Leuten gemeinsam ein Stück erarbeitet und nicht immer alleine üben muss“, findet Skadi Lange (13).

So geht es, wie das Thema der Ferienwoche bereits erahnen lässt, um jede Menge Musik. „Wir wollen uns gemeinsam in dieser Woche ein Programm erarbeiten, welches wir dann auch aufführen wollen“, erklärt Volkmar Doß. Dabei geht es nicht darum, einen festen Plan abzuarbeiten. „Die Teilnehmer können selber entscheiden, an welche Stücke wir uns heranwagen“, beschreibt er.

Das Ergebnis wird dann am Freitag um 17 Uhr auf dem Hof der Musikschule präsentiert. Besucher sind sehr gerne gesehen. „Es ist schön, dass wir dann mal wieder auftreten können. Dies hat mir schon ziemlich gefehlt“, meint Lillith Kujath (12). Freundin Zoe Peter ergänzt: „Wir sind ja inzwischen seit anderthalb Jahren nicht aufgetreten.“

150 bis 200 junge Leute haben ihr Hobby aufgegeben

Zwischen den intensiven Probeneinheiten steht der Spaß im Vordergrund der musikalischen Woche. So wird Tischtennis gespielt, es geht zu einer Erfrischung ins Grimmener Naturbad oder Gesellschaftsspiele werden ausgepackt. „Der Wunsch nach gemeinsamen Aktivitäten ist unbeschreiblich groß. Darum ist diese Woche auch so wichtig“, sagt Volkmar Doß und erzählt: „In Corona-Zeiten haben 150 bis 200 junge Leute der Musikschule des Kreises ihr Hobby aufgegeben. Wir konnten die gesamte Warteliste neu aufnehmen und damit die Angebote wieder belegen. Jedoch wird es nun – ab dem kommenden Schuljahr – darum gehen, junge Leute für die Instrumentalmusik zu begeistern.

Dies soll dann über die bekannten Projekte wie das Klassenmusizieren oder das Instrumenten-Karussell geschehen. Jetzt geht es aber erst einmal darum, gemeinsam mit den 24 Teilnehmern eine unvergessliche Ferienwoche zu erleben.

