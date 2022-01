Grimmen: Testen täglich im Kulturhaus möglich

Grimmen

Seit Montag besteht im Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ die Möglichkeit, sich täglich und vor allem kostenlos testen zu lassen. Nur leider ist das bis dato nicht bekannt gemacht worden. Die Folge: Bis Dienstag um 12 Uhr wurde keine einzige Person im Café des hiesigen Veranstaltungsgebäudes getestet.

Täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr ist das Testzentrum im Stadtkulturhaus geöffnet

Die Testungen sind staatlich unterstützt, werden aber durch einen Privatanbieter durchgeführt. Dieser bietet von Montag bis Freitag in der Zeit von neun Uhr bis 18 Uhr einen kostenlosen Schnelltest an. Der Zugang zum Café ist über den Seiteneingang zur Johannes-Robert-Becher-Straße möglich. Eine vorherige Anmeldung ist nicht von Nöten.

Geimpft wird in der Bahnhofstraße

Darüber hinaus bietet der Landkreis Vorpommern-Rügen erneut die Corona-Schutzimpfung an: In Grimmen in der Bahnhofstraße 12 wird grundsätzlich in dieser Woche bis einschließlich Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr nach Terminvereinbarung – je nach Wunsch der Impfwilligen – mit den Wirkstoffen von Biontech oder Moderna geimpft. Nachmittags ab 13 bis 16 Uhr können sich Interessierte ohne vorherige Terminvereinbarung außerdem ausschließlich mit dem Moderna-Wirkstoff spritzen lassen.

In der Grammendorfer Grundschule wird am 21. Januar von 10 bis 16 Uhr – ebenfalls ohne vorherige Terminvergabe – der Impfstoff von Biontech angeboten.

Impftermine sind weiterhin ausreichend vorhanden, heißt es in der Information des Landkreises Vorpommern-Rügen. Buchbar sind sie über die Impfhotline 0385 / 20 271 115 oder unter www.corona-impftermin-mv.de. Einen Überblick über alle Termine und Möglichkeiten finden sie außerdem auf der Seite des Landkreises.

Von rm/aj