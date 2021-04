Grimmen

Entgegen der Gerüchte, die sich in Grimmen und Umgebung in den vergangenen Tagen rumgesprochen haben, hört Tierarzt Lüttkemöller nicht auf. Über die soziale Medien sei fälschlicherweise kommuniziert worden, der Tierarzt wolle seinen Kittel an den Haken hängen. Doch das bewahrheitet sich nicht. „Wir schließen nicht und wollen auch nicht aufhören. Wir bleiben also für die Kunden da“, betont Hans-Eckhard Lüttkemöller.

Durch Anfragen mehrerer Kunden sollen der Tierarzt und seine Assistentin Cindy Schult auf die Gerüchte aufmerksam geworden sein. Um schnell Klarheit zu schaffen, sei prompt eine Richtigstellung gepostet worden. Wie das Gerücht vom Ende seines Schaffens entstehen konnte, ist dem Tierarzt unklar. „Wir erleben auch kuriose Sachen. Doch die meisten Kunden melden sich aus Sorge um ihr Tier“, weiß Cindy Schult.

Seit 1982 hilft der Tierarzt bereits großen und kleinen Patienten. In seinem Studium standen früher Rinder, Schweine, Schafe und Pferde im Vordergrund. Die Kleintiere wurden eher am Rande behandelt. Doch das hat sich mittlerweile komplett geändert. „80 Prozent der Tiere, die ich untersuche und behandele, sind Kleintiere. Das Verhältnis hat sich nach der Wende bis heute umgedreht“, erklärt Lüttkemöller.

Immer mehr Tierärzte würden sich auf bestimmte Tiere spezialisieren. So gebe es in der Umgebung Fachtierärzte für Pferde, Rinder und auch Kleintiere. „Wir arbeiten auch untereinander gut zusammen und überweisen auch mal ein Tier, wenn es nötig ist“, erklärt der Veterinär. „Das, was machbar ist, machen wir hier. Ultraschall, Blutproben und Röntgen sind in unserer Praxis kein Problem“, sagt Lüttkemöller. Zusammen mit den Tierarztpraxen Uecker und Witt wechseln sich die Mediziner mit Bereitschaft und Urlaubsvertretung ab. Damit die Patienten zu jeder Zeit einen Ansprechpartner haben.

Zu seinen Patienten gehören auch die Exoten aus dem Tierpark

Hans-Eckhard Lüttkemöller hat schon viele unterschiedliche Patienten behandelt. Als zum letzten Mal der Zirkus in der Stadt war, brauchte ein Dromedar die Hilfe des Arztes. Auch im Tierpark kennt Affe Wotan den Arzt genau und weiß, wer da zu Besuch kommt. Das erging Tiger Chanka genauso, der ebenfalls zu seinen Patienten gehörte und wegen seiner einwachsenden Krallen vom Doktor behandelt wurde.

Ob Hund, Katze, Dachs, Schwan, Meerschweinchen, Reh oder Mäusebussard – beim Tierarzt lagen schon allerhand Tiere auf der Liege. Diese Vielfalt hat auch die Assistentin Cindy Schult von einem Jobwechsel überzeugt. Die ehemalige Bankkauffrau kam durch Zufall als Assistentin in die Tierarztpraxis. Seit April 2011 arbeitet sie nun schon zehn Jahre mit dem Tierarzt zusammen.

Kaiserschnitt bei einer Kuh

„Die Arbeit ist deutlich abwechslungsreicher. Neulich hatten wir einen Kaiserschnitt bei einer Kuh, das kannte ich noch nicht. Das macht den Beruf interessant. Es gibt immer wieder Situationen, wo der Ablauf ähnlich ist, aber durch den Umstand des Tieres wieder neu wird“, berichtet Schult. „Man ist ja quasi alles. Hebamme, Helfer, Zuhörer, Berater, Trauerbegleiter und Therapeut. Das ist auch wichtig, denn die Tiere werden Familienmitglieder – das Fellkind, wie ich immer sage“, so Schult weiter. Das solle nicht bedeuten, dass es immer nur froh und munter zugeht. „Bei Abschieden, wenn Tiere alt oder sehr krank sind, ist es oft nicht so einfach. Gerade wenn man die Leute und Patienten gut kennt“, weiß die 40-Jährige.

Nach dem ersten Lockdown kamen auch viele Neukunden dazu

Nach dem ersten Lockdown kamen wieder mehr Patienten und ab dem Sommer sogar viele Neukunden dazu. „Vielleicht, weil die Leute sich intensiver mit ihrem Haustier auseinandergesetzt haben und mehr Zeit hatten, genau auf das Tier zu achten“, berichtet Schult. „Einige Kunden sind auch frisch auf Hund und Katze gekommen. Vielleicht als Beschäftigung für die Familie oder sich selbst oder zum Ausgleich der mangelnden Kontakte oder, weil es ein lang gehegter Wunsch war“, so Schult weiter. Es sind definitiv mehr geworden“ sagt Schult.

Auch die Tierarzthelferin hat für sich und ihre Familie über einen Hund nachgedacht. „Wir sind alle auf Achse und auf Arbeit, und ein Tier braucht Zeit. Gerade ein junger Hund braucht viel Zuwendung und macht Arbeit. Das darf man nicht vergessen“, weiß die Assistentin. Zur Probe hat ihre Familie den Dackel der Eltern gehütet und sich gemeinsam erst mal gegen eine eigenen Hund entschieden. „Was passiert mit dem Hund, wenn der Alltag zurückkehrt? Das sollte im Vorfeld überlegt werden. Es wäre schade, wenn es dann nicht mehr klappt. Das haben die Tiere nicht verdient“, sagt Cindy Schult.

Von Lieferengpässen war auch Tierarztpraxis betroffen

Bei den Arzneimitteln von Tieren kam es zu Lieferengpässen. Ein Präparat gegen epileptische Anfälle konnte fast ein halbes Jahr nicht geliefert werden, weil es in Mexiko hergestellt wird. „Es liegt auch an den entfernten Produktionsstätten und daran, dass während Pandemie und Lockdown Lieferketten unterbrochen wurden“, berichtet der Tiermediziner. Darauf waren auch die Veterinäre nicht vorbereitet, konnten aber trotzdem die Versorgung mit den nötigen Medikamenten gewährleisten. Von einigen Haltern wurde der Tierarzt gefragt, ob das Coronavirus von Haustieren übertragen werden kann. Doch das bisher nicht nachgewiesen worden.

Das Telefon klingelt und sofort ist der Tierarzt wieder gefragt. Der Tierpark in Grimmen braucht seine Unterstützung und der Doktor soll sich einen Affen anschauen. „Wenn wir wirklich irgendwann schließen, werden wir das unseren Kunden in entsprechender Form mitteilen. Aber wir wollen noch arbeiten“, betont Lüttkemöller nochmals. Auch für die nahe Zukunft kann sich der Tierarzt keinen kompletten Rückzug vorstellen. „Ein bisschen werde ich wohl immer übernehmen wollen, solange die Gesundheit mitspielt“, gesteht der Tierarzt aus Groß Lehmhagen. Damit sollte den Gerüchten ein Ende bereitet sein.

Von Christin Assmann