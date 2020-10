Grimmen

Der Futtermittelhandel musste in Corona-Zeiten keine Einbußen verzeichnen. Ganz im Gegenteil: Die Geschäfte laufen im „ Landhof Schmidt“ und bei „Futterscheune Grimmen“ besser als im Vorjahr. Wie die Inhaber erklären, gibt es hierfür diverse Gründe. Die OSTSEE-ZEITUNG besuchte die beiden Händler für Futtermittel.

Hamsterkäufe zu Beginn der Pandemie

„Mit Beginn der Pandemie war die Sorge bei den Leuten schon sehr groß“, bestätigt Uwe Streich aus der Grimmener „Futterscheune“. Seit acht Jahren betreibt er im Gewerbegebiet den Futterhandel. Hamsterkäufe, wie sie in den ersten acht Wochen stattgefunden haben, hatte er zuvor nicht erlebt.

„Die größte Sorge bei den Kunden war, dass es zu Engpässen kommen könnte. Man hatte das Gefühl, viele Leute wollten einfach auf Nummer sicher gehen. Ich habe versucht, jenen die Angst zu nehmen. Nach rund zwei Monaten hat sich der Ansturm dann aber wieder reguliert“, beschreibt er.

Unabhängigkeit in Zeiten der Krise gefragt

Die wichtigste Botschaft aber: Die Pandemie hatte bis dato keinen negativen Einfluss auf die Geschäfte in dieser Branche. „Ich glaube sogar, wir erleben derzeit ein Umdenken der Menschen. Immer mehr, vor allem junge Menschen halten sich inzwischen wieder Hühner. Sie wollen ein Stück weit unabhängig sein, diese Lebensweise aber zugleich ihren Kindern vorleben“, glaubt Uwe Streich.

Ist es eigentlich immer noch so, dass im Herbst in dieser Branche der Umsatz steigt, weil Tiere von den Koppeln geholt werden und man mehr zufüttern muss? „Bei mir sind die Umsätze eigentlich ganzjährig konstant. Dies liegt daran, dass ich in Sachen Angebot sehr breit gefächert aufgestellt bin. Sicher ist jetzt im Herbst Futter für Pferde mehr gefragt als im Sommer. Dafür gehen dann andere Sachen wieder weniger gut. Insgesamt gleicht sich dies aber alles aus“, sagt Streich, der Kunden in ganz Vorpommern-Rügen hat.

Uwe Streich betreibt seit acht Jahren die „Futterscheune“ in Grimmen. Die Corona-Pandemie hat sich auf diese Branche nicht ausgewirkt. Quelle: Raik Mielke

Überaus positiv blickt auch Axel Schmidt, Chef des gleichnamigen „ Landhofes“ in Grimmen, auf die zurückliegenden Monate. „Die Pandemie hatte glücklicherweise keinen negativen Einfluss auf unsere Geschäfte. Ganz im Gegenteil, das Jahr lief sogar besser als das vorherige“, freut er sich.

Menschen schaffen sich wieder Nutztiere an

Hierfür meint Axel Schmidt auch verschiedene Gründe zu kennen. Wie bereits Uwe Streich erklärte, nimmt auch der Grimmener den Trend wahr, dass wieder mehr Nutztiere wie Schweine und Hühner gehalten werden. „Hierfür braucht es natürlich das nötige Equipment und Futter“, erklärt er.

Des Weiteren haben anscheinend viele Kunden die „Homeoffice-Zeit“ genutzt und neue Projekte gestartet. „Ich habe davon gehört, dass viele neue Haustiere angeschafft wurden. Zudem wurden ältere Volieren oder Freigehege wieder auf Vordermann gebracht. Wir haben die nötigen Utensilien bei uns im Landhof und diese waren sehr gefragt“, beschreibt er.

Schmidt übernahm den Landhof im Januar 2016. Zuvor war er bereits seit 2005 in privater Hand. „Wir sind insgesamt drei Mitarbeiter und haben inzwischen Kunden im gesamten Landkreis und auch im Raum Loitz und Demmin“, erklärt der Trebelstädter und sagt: „Größere Bestellungen liefern wir auch direkt zum Kunden.“

Von Raik Mielke