Grimmen

Nebel, Regen, Dunkelheit und Wildwechsel: Im Herbst kann das Autofahren gefährlich werden. In den vergangenen Wochen fielen dem Chef der Grimmener Polizei immer wieder Fahrzeuge auf, die mit unzureichender oder kaputter Beleuchtung auf den Straßen der Region unterwegs waren. „Jeder Fahrzeugführer ist verpflichtet, vor dem Antritt einer Fahrt, die Beleuchtung zu überprüfen“, betont Dietmar Grotzky.

Er spricht damit nicht nur Autofahrer, sondern auch Moped- und Radfahrer an. „Quert ein Radfahrer die Straße, muss ihm bewusst sein, dass er kaum wahrgenommen werden kann, da ein Rad nur vorne und hinten, nicht aber an den Seiten beleuchtet ist.“ Grotzky rät Radlern zu Reflektoren an den Speichen oder der Kleidung. Auch Fußgänger sollten über ihre Kleidung nachdenken, um im Dunkeln von Autofahrern gesehen zu werden.

Licht ins Dunkle bringen

„Bei Nebel und Dunkelheit muss man sehr sensibel sein“, sagt der Leiter des Grimmener Polizeireviers und rät, einen Lichttest in der Werkstatt durchzuführen. Nicht selten komme es vor, dass die Lampen zwar funktionieren, aber nicht die erforderliche Weite ausleuchten. In diesem Monat führt die Polizei ihre Schwerpunktkontrollen zum Thema „Licht“ durch.

Auch Fahrschullehrer Stephan von Einsiedel aus Grimmen betont die Wichtigkeit funktionierender Lampen. „Wer sich unsicher fühlt und lange nicht mehr im Winter gefahren ist, kann auch eine Fahrstunde nehmen, um sich auf die Witterung vorzubereiten. Grundsätzlich sollten Verkehrsteilnehmer nun wieder mehr Zeit für eine Fahrt einplanen: „Laub auf den Straßen, Regen oder Schnee, all das sorgt dafür, dass die Reifen nicht mehr so gut auf der Fahrbahn haften.“ Autofahrer sollten nicht nur schon an Winterreifen denken, sondern auch die Batterie noch einmal aufladen.

Fünf Tipps für eine sichere Herbstfahrt

1. Die Scheiben sollten sauber gehalten werden und bei Sichtweiten unter 50 Metern die Nebelschlussleuchten eingeschaltet werden. Sie dürfen allerdings nur dann eingeschaltet werden wenn starker Schnee- oder Regenfall und Nebel die Sicht erschwert und nicht bei guten Wetterverhältnissen. Halten sich Autofahrer nicht daran und blenden andere Verkehrsteilnehmer, droht ein Verwarngeld von bis zu 20 Euro.

2. Die Geschwindigkeit muss den Wetterverhältnissen angepasst werden. „Lieber ein paar Minuten mehr einplanen und früher losfahren“, rät Dietmar Grotzky. Beide Hände sollten das Lenkrad um schließen, um bei einer Windböe schnell reagieren zu können. Vor allem im Herbst und Winter muss mit nassem Laub, Schmutz und Schlamm auf den Straßen gerechnet werden. So wird die Fahrbahn schnell rutschig.

3. Winterreifen sind auch im Herbst von großem Vorteil. Sinken die Temperaturen unter drei Grad Celsius muss mit Frost gerechnet werden. „Das Profil der Reifen kann so schnell zum Lebensretter werden“, sagt auch Fahrlehrer Stephan von Einsiedel. Nach wie vor gelte die alte Faustregel: Winterreifen von O(ktober) bis O( stern).

4. Wildtiere werden im Herbst durch die Brunftzeit gerade auch in der Region um Grimmen wieder besonders aktiv. Autofahrer müssen vor allem in den Stunden der Dämmerung mit ihnen rechnen. „Das Lenkrad festhalten, bremsen und niemals ausweichen“, sagt Stephan von Einsiedel. Auch die Geschwindigkeit muss natürlich angepasst werden.

5. Im Herbst sollten Parkplätze unter Bäumen gemieden werden. Bei Sturm können herabfallende Äste das Auto beschädigen. In jedem Fall gilt auf den Straßen: Alle Verkehrsteilnehmer und Fußgänger müssen sich rücksichtsvoll bewegen, damit alle gut durch die dunkle Jahreszeit kommen. Außerdem sollte jeder auch mit den Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer rechnen.

Von Carolin Riemer