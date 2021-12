Grimmen

Vollgepackt mit vielen weihnachtlich dekorierten Päckchen rollt der Transporter los. Ziel ist Grimmens Partnergemeinde Czaplinek. Trotz Sturm und Schneeregen steht die Tour auf dem Programm. „Ich mache das schon seit mehr als zehn Jahren und kenne die Route gut. Kein Problem, ich plane immer ein bisschen mehr Zeit ein“, erklärt Ingo Belka, freiwilliger Lieferant für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Trotz wachsender Tourismusbranche sollen die Lebensumstände in der polnischen Partnergemeinde durch eine immer noch sehr hohe Arbeitslosigkeit schwierig sein. Gerade in der Vorweihnachtszeit können die Spenden aus der Trebelstadt den bedürftigen Kindern eine große Freude und notwendige Hilfe bescheren.

Mehr als 100 Päckchen haben die Grimmener mit Spielzeug, Kleidung, Süßigkeiten, aber auch Geldspenden bestückt. „Es sind einige große Päckchen dabei. Wir freuen uns sehr, dass sich die Grimmener so toll engagiert haben. Bis heute morgen kurz vor Abfahrt kamen noch Päckchen dazu“, erzählt Jugenddiakonin Claudia Seitz.

Eine besondere Tradition im Zeichen von St. Martin

Wie schon in den vergangenen Jahren hat die evangelische Kirchengemeinde in Grimmen anlässlich des Martinstages zu der Spendenaktion aufgerufen. Denn die Situation in Czaplinek habe sich während der Pandemie nicht verbessert. Unter der großen Armut und erschwerten Lebensbedingungen sei es für Familien in der besinnlichen Weihnachtszeit nicht einfach. Vor allem Kinder sollen darunter leiden. „Toll, dass sich so viele Grimmener mit ihren Kindern zusammen die Mühe gemacht haben und dass die Bereitschaft zu teilen bestehen bleibt, so wie St. Martin es auch tat“, sagt Seitz.

In den vorbereiteten Päckchen seien viele unterschiedliche Kleidungsstücke, darunter auch neuwertige Sachen, Bastelutensilien: „Aber auch Spiele, Malsachen und Süßigkeiten haben die Grimmener gespendet“, freut sich Seitz. Und damit jedes Kind gleichermaßen überrascht wird und die Spenden auch die geeigneten Empfänger finden, werden die Pakete sortiert und mit Altersempfehlungen bestückt. „Gerade bei Kleidung ist das wichtig, aufgrund der unterschiedlichen Größen. Und alle sollen ja ungefähr das Gleiche bekommen, damit sich keiner benachteiligt fühlt“, so Seitz weiter.

„Alles kommt da an, wo es hingehört“

Ingo Belka, der die Spendenaktion im Auftrag der Stadt begleitet, übergibt vor Ort die Spenden persönlich den Mitgliedern des KIWANIS Clubs. Die internationale Wohltätigkeitsorganisation hat ihren Fokus auf die Unterstützung von bedürftigen Kindern in Czaplinek gerichtet. „Das sind tolle Partner. Da wird kein Geld von der Bürokratie verschluckt. Alles, was wir abliefern, wird direkt übergeben. Die Engagierten der Organisation stehen in Kontakt mit den Familien und alles kommt da an, wo es hingehört“, betont Belka und ergänzt: „Wir wissen, dass und wo es ankommt und das ist auch wichtig für die Spender und Kinder, die die Päckchen so schön zusammengepackt haben“.

Seit 2008 unterstützt Ingo Belka die Spendenaktion für die Grimmener Partnerstadt und lobt die verantwortungs- und vertrauensvollen Partner: „Die Zusammenarbeit und Verteilung klappt schon seit Jahren super.“ Ein Grund, warum der freiwillige Lieferant die Fahrt auch bei schlechteren Wetterbedingungen auf sich nimmt.

Von Christin Assmann