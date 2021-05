Grimmen: U-18-Wahlen werden digital vorbereitet

Grimmen

Gut eine Woche vor den Land- und Bundestagswahlen sind im September die unter 18-Jährigen an die Wahlurnen gerufen. Dann findet die bereits traditionelle U-18-Wahl bundesweit statt, die nicht in die offiziellen Wahlen eingeht, aber ein politisches Meinungsbild der Kinder und Jugendlichen spiegeln soll. Zu einer vorbereitenden Videokonferenz des Landesjugendringes waren jetzt Vertreter der Kreisjugendringe und andere, die sich für Jugendbeteiligung einsetzen, eingeladen worden.

U 18 ist eine Initiative des Deutschen Bundesjugendring (DBJR), bei der sich alle bis maximal 18 Jahre, die daher noch nicht „richtig“ wählen dürfen, ihr eigenes fiktives Parlament wählen können. Diese Wahl wird etwa neun Tage vor einem offiziellen Wahltermin abgehalten.

Präsenzwahlen trotz Corona

Referentin Anna Herbst. Quelle: Julian Block

„Ich habe vom Bundesjugendring erfahren, dass eine Präsenzwahl vorgesehen ist. Die Hygienebestimmungen machen die Organisation jedoch zu einer großen Herausforderung“, sagte die Referentin für Grundsatzfragen Anna Herbst vom Landesjugendring Mecklenburg- Vorpommern.

Es sei ein Fragenkatalog an Bundesparteien in Arbeit. „Die Parteien haben die Anzahl dieser Fragen auf circa acht begrenzt, da sie sonst nicht in der Lage seien, die Masse beantworten zu können“, so Herbst. Da die Parteiprogramme oft keine bis nur wenig Jugendinhalte liefern, habe man in den letzten Jahren oft extra Anfragen zu bestimmten Jugendthemen stellen müssen. Dies würde die Organisation zusätzlich erschweren.

Jugendliche nutzen Wahl-O-Mat

Der „Wahl-O-Mat“ sei zusätzlich eine Hilfe für Jugendliche, die individuell richtige Partei zu finden. Dieser ist auch für das Superwahljahr 2021 wieder geplant. Nach der Beantwortung von Fragen im Internet bekommt man dort Wahlempfehlungen.

Flyer für die diesjährige U-18-Wahl im September. Quelle: Julian Block

Wahllokale für die U-18-Wahlen können beispielsweise in Schulen oder Turnhallen eingerichtet werden. „Oft gibt es das Problem, dass kein Wahllokal in ihrer Nähe errichtet werden kann“, schildert Anna Herbst. Ein mobiler „Wahlbus“ werde deshalb eingesetzt, welcher in den Tagen der Wahl durch halb MV tuckern und Abhilfe schaffen soll. Allerdings habe es der aktuelle „Wahlbus“ nicht mehr durch den Tüv geschafft, deshalb müsse ein neuer her. „Ein mobiles ‚Wahlschiff‘ ist eine weitere Idee. Dort sind wir aber noch nicht so weit“, informiert Herbst.

Alle Wahlergebnisse werden übrigens im Internet veröffentlicht. Die U-18-Wahlen werden durch die Bundeszentrale für politische Bildung und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Von Julian Block