Grimmen

Mehr Geld müssen viele Mieter der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Grimmen (GWG) demnächst zahlen. Die Gesellschaft erhöht die Grundmiete für etwa 750 ihrer insgesamt rund 1670 Wohnungen in der Stadt.

„Wir haben die Mieten zuvor seit 22 Jahren nicht erhöht, zuletzt gab es 1999 eine Anpassung“, sagt Gunther Dettmann, Geschäftsführer der GWG. Schon allein deshalb sei dieser Schritt jetzt notwendig gewesen.

Diskussionen in sozialen Medien

In den sozialen Netzwerken wird die Mieterhöhung kräftig diskutiert. Dort gibt es einerseits Verständnis und auch Erklärungsversuche durch allgemein steigende Kosten. Andererseits ärgern sich viele Mieter über die auf sie zukommenden höheren Kosten. „Ich finde es nicht schön, denn man muss schon jeden Cent umdrehen, weil alles teurer wird“, beklagt sich eine der vielen Mieter.

„Die Mieten werden für rund 750 unserer 1670 Wohnungen angehoben“, sagt GWG-Geschäftsführer Gunther Dettmann. Quelle: Jaekel Almut

„Mit der Stadt als Gesellschafter der GWG haben wir einerseits die Aufgabe, sozialverträgliche Mieten anzubieten“, sagt Dettmann. „Aber wir müssen auch bedarfsgerechte Wohnungen vorhalten und deshalb sanieren“, begründet der Geschäftsführer, warum die Mieten nicht grundsätzlich so gering gehalten werden können, wie bisher. Doch der Spagat zwischen beiden Aufgaben sei nicht einfach.

Bisher wurde in Grimmen für GWG-Wohnungen im Durchschnitt ein Quadratmeterpreis von 4,76 Euro gezahlt. „Jetzt sind es rund fünf Euro“, informiert Dettmann. Nie verschwiegen hätten sowohl er als Geschäftsführer als auch die Stadt, dass Mieten zum Finanzierungskonzept der GWG beitragen und für dringend notwendige Sanierungen Kapital gebraucht werde. Dafür müsse die GWG ausschöpfen, was sie – wie hier mit Mieten – selbst beisteuern könne.

Für Reparaturen und auch Sanierungen werden vorzugsweise Handwerksbetriebe der Region beschäftigt. Aber allein die Kosten für Handwerker sind ebenso wie die für Materialien sehr gestiegen. Das müsse nun angeglichen werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mieten steigen für knapp die Hälfte der Wohnungen

Die Mieterhöhung betrifft rund 750 der insgesamt 1670 Mieter der GWG. Die Auswahl sei auf gesetzlicher Grundlage getroffen worden, erläutert Dettmann. Da es für die Stadt keinen Mietspiegel gibt, wurden – wie gesetzlich gefordert – Vergleichswohnungen angegeben. Außerdem gibt es eine Kappungsgrenze – das heißt, die Mieten steigen pro Monat und Wohnung maximal um 45 Euro, auch wenn die gesetzlich mögliche Mieterhöhung für die jeweilige Wohnung höher hätte ausfallen können. Zum 1. Juli 2022 soll die Mieterhöhung wirksam werden.

Dennoch weiß Gunther Dettmann, dass es einige Mieter hart trifft, wenn sie demnächst mehr zahlen müssen. „Wir beraten in solchen Fällen gern darüber, welche Möglichkeiten es gibt und arbeiten dabei eng mit dem Jobcenter und sozialen Diensten zusammen“, sagt Dettmann.

200 der 750 betroffenen Vertragspartner hätten aber volles Verständnis gezeigt und die neuen Verträge bereits innerhalb der ersten Woche nach der Information durch die GWG unterzeichnet, sagt Dettmann weiter.

Sanierungen nach Bedarf

Wie bereits erwähnt, fließen die Mehreinnahmen durch die Mieterhöhungen unter anderem in Sanierungen. „Wir sanieren unsere Wohnungen aber nicht ins Blaue hinein, sondern erst, wenn die entsprechenden Nachfragen vorhanden sind. Jüngstes Beispiel ist der Wohnblock in der Heinrich-Heine-Straße, wo 96 der 1760 Wohneinheiten des Bestandes umfassend modernisiert werden sollen. Dettmann: „Der Bedarf ist da. Teilweise sind es ältere Mieter, die schon 40 Jahre in ihren Wohnungen leben und nun in die vierte oder fünfte Etage ohne Fahrstuhl nicht mehr gelangen. Unsere Wohnungen in den unteren Etagen sind aber alle vermietet.“ Andererseits würden Umbauten notwendig, wenn beispielsweise Familien eine größere Wohnung mieten möchten, als vorhanden ist.

Die GWG Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Grimmen (GWG) ist aus der Kommunalen Wohnungsverwaltung der Stadt hervorgegangen und hat deshalb Altschulden „geerbt“. Diese Altschulden betragen über vier Millionen Euro. Circa 1670 Wohnungen gehören zum Bestand der GWG. Damit ist die GWG der größte Vermieter in Grimmen. Für rund 700 Mietsparteien erhöhen sich jetzt die Mieten.

„Dennoch werden wir in der Stadt auch zukünftig attraktive Mieten anbieten“, betont der Geschäftsführer. Als kommunales Wohnungsunternehmen habe man diese Verpflichtung. „Aber das muss auch leistbar sein“, sagt Gunther Dettmann.

Nicht vergessen dürfe man jedoch, dass die Renovierungskosten einer Wohnung, die über Jahrzehnte vermietet war, schnell mal 12 000 bis 15 000 Euro betrage. Darüber hinaus machten Mietschuldner und Mieter, die einfach verschwinden und ein Chaos hinterlassen, der Wohnungsgesellschaft zu schaffen. 800 000 bis 900 000 Euro würden in Reparaturen, also nur in die Erhaltung des Wohnungsbestandes der GWG-Wohnungen durch die Gesellschaft, gesteckt.

Von Almut Jaekel