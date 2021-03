Grimmen

Die OZ-Lokalredaktion Grimmen ist umgezogen und nun in der Bahnhofstraße 48 zu erreichen. Das ist nun unser Dreh- und Angelpunkt für spannende Geschichten, nützliche Informationen und die vielen Online-Angebote. Das Wichtigste an unserer Zeitung sind aber unsere Leser. Deshalb wollten wir Ihre Meinung erfragen – zur Stadt, zum Leben in Grimmen und im Kreis Vorpommern-Rügen.

An einer extra zur Neueröffnung erstellten OZ-Umfrage beteiligten in den letzten Tagen 228 Leser aus Grimmen und den umliegenden Dörfern. 76 Prozent von ihnen ist der Kleinstadtcharakter Grimmens besonders wichtig, für weitere 16 Prozent sind es die Grimmener selbst, die ihre Heimat ausmachen. Der eigene Garten oder einfach, dass man sich in Grimmen und Umgebung in der Natur bewegen kann, zählen für andere zu den Dingen, die zu Grimmen gehören.

Traurig: Die Innenstadt stirbt aus

Mit all Ihren Antworten werden wir bei der Eröffnung am Donnerstag der OZ-Redaktion auch unsere Gäste, die stellvertretende Bürgermeisterin Heike Hübner, Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth, Stadtpräsident und Wirtschaftsminister Harry Glawe sowie den stellvertretenden Vorsitzenden der 1. Grimmener Stockcar-Legion konfrontieren. Aktuelle Entwicklungen zu Corona und Impfen spielen dabei natürlich auch eine Rolle. Seien Sie gespannt auf die Antworten und auf viele weitere spannende Informationen, die Sie im Live-Stream via Facebook, in der digitalen und der gedruckten Ausgabe werden lesen können.

Heimat bedeutet unseren Lesern sehr viel. So antwortete immerhin die Hälfte der knapp 300 Umfrage-Teilnehmer, dass sie ihre Heimat eben genau deshalb lieben, weil sie hier zu Hause sind. Ein Drittel schätzen die Landschaft und die Nähe zur Küste. „Grimmen ist meine Heimatstadt mit vielen Erinnerungen an meine Kindheit“, schreibt uns beispielsweise Mayk Lahs. Daniela Kroll wohnt gern in Grimmen, teilt sie uns mit. Die Stadt ist ruhig und mache im Großen und Ganzen einen sauberen Eindruck. Einkaufsmöglichkeiten seien gut erreichbar. „Was traurig ist, ist, dass die Innenstadt immer mehr ausstirbt. Auch gut Essen zu gehen, sei mangels Angeboten schwierig.

Das Parkfest wird am meisten vermisst

Die Grimmener mögen viele Dinge an ihrer Stadt: Die Stadttore, weil sie Grimmen einrahmen, das Rathaus und den Marktplatz, die Marienkirche, weil Kirchen den historischen Charakter widerspiegeln, den Wasserturm, weil er schön beleuchtet wird, und natürlich das Kulturhaus mit seinen normalerweise vielen Veranstaltungen.

Das erwartet Sie bei der digitalen OZ-Eröffnung Am 4. März feiert die Grimmener Lokalredaktion die Eröffnung des neuen Standorts in der Bahnhofstraße 48. Aufgrund der Corona-Pandemie und weil wir uns als modernes Medienhaus mehr und mehr digital präsentieren möchten, findet die Eröffnung vor allem digital statt. Auf unserer „Facebook-Seite“ wird es eine Live-Übertragung geben. Hierbei lernen Sie das Team der Grimmener OSTSEE-ZEITUNG kennen, werden mit auf einen Rundgang durch die neue Redaktion genommen und können spannende Interviews verfolgen. Unsere Interview-Partnerab 16 Uhr sind: Landrat Stefan Kerth, Grimmens stellvertretende Bürgermeisterin Heike Hübner, Wirtschaftsminister und Stadtpräsident Harry Glawe sowie Sven Friedrich von der 1. Grimmener Stock-Car-Legion.

Apropos Veranstaltungen: Die gibt es ja zur Zeit und auch schon seit einem Jahr coronabedingt nicht. Am meisten, nämlich 63 Prozent der Befragten, vermissen das Parkfest – die Veranstaltungen zum Sommerbeginn, bei der sich heutige und ehemalige Grimmener treffen, um gemeinsam zu feiern, und bei dem auch die Kultur nicht zu kurz kommt. Der Weihnachtsmarkt fehlte immerhin 28 Grimmenern, das Maibaumfest lediglich sechs Prozent. Allerdings gibt es noch viel mehr, was die Grimmener mit Corona vermissen: Ganz hoch im Kurs steht dabei der traditionelle Weihnachtstanz, aber auch die Schlagerpartys. Sportveranstaltungen, Kirchenkonzerte, das Bikerfest, die Kindertagsparty und das Tanzturnier gehören ebenso dazu.

Grimmener empfehlen Altstadtrundgang

Wir fragten unsere Leser auch, was sie Einheimischen und Gästen empfehlen, was sie unbedingt gesehen oder erlebt haben müssen. Einen Rundgang durch die wunderschöne Altstadt empfahl mehr als die Hälfte, ein Drittel sprachen sich für einen Tierparkbesuch aus. Für einen Museumsbesuch und vor allem die Stockcar-Veranstaltungen im Grimmener Hexenkessel warb der Rest. Es gibt aber auch negative Stimmen: „Die Stadt hat nicht den Charme, den sie eigentlich haben sollte“, schreibt Henning Walter auf Facebook. Sarah Giskow aber meint. „Seitdem ich denken kann, kenne ich Grimmen und will Grimmen nicht missen. Ich fühle mich wohl hier.“

Ein typischer Grimmener ist in den Augen der Befragten vor allem bodenständig und gesellig. Kein Wunder, das Feste und Partys so hoch im Kurs stehen. Aber auch als verlässlich, stur und zupackend beschreiben sich die Grimmener – ausgeglichen und liebenswert dafür eher weniger.

Die Grímmener fahren Auto oder Fahrrad oder lassen sich fahren. Für fast zwei Drittel spielen öffentliche Verkehrsmittel keine Rolle. Allerdings würde fast die Hälfte der Befragten Bus und Bahn öfter nutzen, wenn die Verbindungen besser wären.

Von Almut Jaekel