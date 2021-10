Grimmen

Am Sonntagnachmittag kurz vor vier Uhr kam es zu einem Unfall am Treffpunkt Europas in Grimmen. Dabei hat der Fahrer eines Transporters von der Johannes-R.-Becher-Straße kommend, einem Pkw auf der Heinrich-Heine-Straße die Vorfahrt genommen, das Heckteil gestreift und den Pkw in das Geländer an der Kreuzung geschleudert. Es wurde niemand verletzt.

Ein Schaden von 11.000 Euro ist zum Großteil an dem angefahrenen Pkw entstanden. Das Auto war anschließend nicht mehr fahrbereit. Das Geländer wird neu aufgestellt.

