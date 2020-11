Grimmen

Die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freunde“ hat begonnen. Und gleich am ersten Wochenende gab es eine tolle Spende zu verzeichnen. Das Grimmener VW-Autohaus Hückstädt unterstützt die Pläne der 1. Grimmener Stock-Car-Legion mit 600 Euro.

„Ich war damals schon beim ersten Rennen dabei“, sagt Ulf Hückstädt. Wie der Geschäftsführer des gleichnamigen VW-Autohauses im Grimmener Gewerbegebiet berichtet, hatten die Anfänge wenig mit den heutigen Rennen im Hexenkessel der Stadt zu tun. „Da versuchte man, einfach mit seinem Auto um den Berg zu kommen. Umso beeindruckender, was sich seit 1994 aus dieser Idee entwickelt hat“, freut sich Ulf Hückstädt und unterstützt die OZ-Weihnachtsaktion sehr gerne.

„In unserem Autohaus haben wir zahlreiche Angestellte, die selber einmal als Fahrer bei den Rennen dabei waren oder es auch noch sind. Andere engagieren sich in den verschiedensten Teams als Mechaniker oder genießen das Spektakel ganz einfach als Zuschauer“, sagt Ulf Hückstädt.

Rennleitung und Küchenwagen sollen ausgestattet werden

Der 1. Grimmener Stock-Car-Legion wurden Container aus dem Vorpommern-Fond in Aussicht gestellt. Diese sollen künftig den in die Jahre gekommenen Rennleitungsbus und den Küchenwagen aus den 1950er Jahren ersetzen. Doch die Container kommen ohne Ausstattung und müssen dementsprechend umgebaut werden. „Wir müssen da unbedingt etwas machen und wollen das Projekt nun in Angriff nehmen“, sagt Bürgermeister Benno Rüster.

Werden auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein Teil der diesjährigen OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Unterstützen Sie das große Engagement der 1. Grimmener Stock-Car-Legion. Die Rennen sind weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt und haben in den zurückliegenden Jahrzehnten tausenden Fahrern und Fans eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ermöglicht.

