Grimmen: Vandalismustour durchs Stadtgebiet Südwest

Grimmen

Eine Vandalismustour gab es in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend im Grimmener Stadtgebiet Südwest. Wie die Polizei informierte gab es an den verschiedenen Orten Sachbeschädigungen.

Eingeschlagene Scheiben und abgerissene Kfz-Kennzeichen

So wurde vor dem Geräthaus der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt ein weißes – noch nicht zugeordnetes – Rennrad gefunden. Dieses haben Beamte des Grimmener Polizeireviers vorerst sichergestellt. Beim Netto-Markt in der Heinrich-Heine-Straße wurde eine Scheibe eingeschlagen. Auf dem Weg durch das Stadtgebiet haben die Unbekannten zudem ein Kfz-Kennzeichen abgerissen und in der Nähe der hiesigen Rosenapotheke eine Heckscheibe eines dort parkenden Fahrzeugs eingeschlagen.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Alleine beim Netto-Markt wird der Sachschaden auf 500 Euro geschätzt.

Von Raik Mielke