Grimmen

Eine feuchtfröhliche Tanzparty mit DJ-Musik im Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“, die Einweihung des Alten Pfarrhauses in Brandshagen oder einfach entspannt zum „Chill&Grill-Event“ nach Bremerhagen – am Wochenende wird in Grimmen und den umliegenden Gemeinden so einiges geboten. Die OSTSEE-ZEITUNG präsentiert die Veranstaltungstipps zum Wochenende.

Einweihung des Alten Pfarrhauses Brandshagen

Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit – und eine Pandemie später – ist es endlich so weit: Die Sanierung des Alten Pfarrhauses Brandshagen ist abgeschlossen. Dies wird nun am Sonntag gefeiert. „Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“ Unter diesen Segensspruch soll das Alte Pfarrhaus Brandshagen gestellt werden. Diesbezüglich wird am Sonntag um 14 Uhr zu einem festlich-musikalischen Erntedankgottesdienst mit anschließendem Kirchenkaffee eingeladen. Aufgrund der Pandemie ist die Anzahl der Plätze begrenzt.

Erntedankgottesdienste gibt es außerdem in der Kirche Reinkenhagen am Sonnabend um 14 Uhr und in der Kirche Horst am Sonntag um zehn Uhr.

Chillen und Grillen in Bremerhagen

Am Sonntag um 14 Uhr lädt der Chamäleon-Verein Stralsund ins Homeland nach Bremerhagen ein. Besucher werden herzlich zum „Chill & Grill“ erwartet. Der Veranstalter verspricht, dass den Besuchern aller Altersklassen einiges geboten wird. Auf dem Programm stehen Kinderanimation, eine Hüpfburg, die beliebte Tombola, ein Flohmarkt, sowie Trecker fahren und Feuerwehrtechnik erleben.

Deftiges vom Grill aus dem Smoker und Lehmbackofen, süße Leckereien, kalte und heiße Getränke, aber auch Cocktails, Longdrinks und Kinderpunsch stehen zur Auswahl. Damit ist noch nicht Schluss, denn um 19 Uhr startet die „After Chill Party“ mit DJ Fleming.

Der Eintritt kostet fünf Euro pro Person, Kinder bis zu einer Körpergröße von 150 Zentimetern haben an diesem Tag freien Eintritt.

Live-Auftritte gibt es zudem um 16 Uhr und 17.30 Uhr. Erwartet werden die Bands „Boogie Trap“ und „Decent Rocks“.

Oktobertanz im Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“

Im Grimmener Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ findet seit Beginn der Pandemie endlich wieder eine Tanzveranstaltung statt. Der Grimmener Verein „Engine“ übernimmt die Organisation im Kulturtempel der Stadt. Geplant ist ein munterer Tanzabend für 500 Gäste.

Der hiesige Verein „Engine“ – bestens bekannt durch knallharte Rockevents und coole Motorradshows – lädt zum „Oktobertanz“. Die stimmungsvolle Tanzparty im „Treffpunkt Europas“ soll der erste Versuch sein, die Trebelstädter wieder aufs Tanzparkett zu locken und ihnen einfach mal einen unbeschwerten und feuchtfröhlichen Abend zu ermöglichen.

Hierbei soll es eine Tanzveranstaltung für jedermann werden. „Es ist keine klassische Rocknacht“, betont der Vereinsvorsitzende Marthin Jahns und erklärt: „Wir haben mit den Gebrüdern Grimm 2.0 zwei DJs im Programm, die sehr gezielt auf die Wünsche der Feiernden eingehen werden“, sagt Jahns. Anders gesagt: Neben Rockhymnen gibt es dann ab 19 Uhr auch Schlager, House oder Ballermannhits auf die Ohren. „Alle sollen auf ihre Kosten kommen und endlich mal wieder unbeschwert feiern“, wünscht sich Jahns.

Diesbezüglich setzt der Verein auf die „5G-Regel“. Es gilt: Geimpft, genesen, getestet und gut gelaunt! Karten gibt es noch an der Abendkasse für zehn Euro.

Die Gäste erwarten im Inneren des Veranstaltungsgebäudes dann Stehtische. Die Bühne wird – wie könnte es bei den Bikern auch anders sein – stilecht mit heißen Maschinen dekoriert. Das Catering übernimmt der Verein – auch kleine Snacks werden angeboten. Der Einlass beginnt bereits um 18 Uhr.

Wer nicht geimpft ist, braucht einen tagesaktuellen Test. Doch auch hierbei wollen die „Engine-Mitglieder“ nichts dem Zufall überlassen und setzen auf das Motto „unbeschwerter Partyspaß“. „Wir haben mit Christine Ruppert von der Rats-Apotheke eine tolle Aktion ins Leben gerufen“, freut sich Marthin Jahns. In der Zeit von 17 bis 21.30 Uhr können sich Gäste in einem separaten Raum des Stadtkulturhauses gratis testen lassen. Einen Termin muss man sich hierfür online bei der Ratsapotheke besorgen.

Von Raik Mielke