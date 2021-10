Grimmen

Kino, Herbstfeuer, einen Grillabend und einen Schulbesuch bietet das Wochenende bereits ab Freitagabend in der Region.

Landkino in Abtshagen

„Lindenberg! Mach dein Ding“ heißt der Film, den das Landkino am Freitag um 19 Uhr in Abtshagen, im Feierraum der ehemaligen ZBE im Ebereschenweg, zeigt. Der Eintritt kostet 4 Euro. Um den Film über das Leben des jungen Udo Lindenberg, einem der Wegbereiter deutscher Rockmusik und einem der wenigen Künstler, der es schaffte, sowohl in Ost als auch in West zum Idol zu werden, zu sehen, sollten die Besucher eine Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen.

Herbstfeuer und Grillen in Klevenow und Miltzow

Ebenfalls bereits am Freitag ab 17 Uhr lädt die Löschgruppe Miltzow der Freiwilligen Feuerwehr Sundhagen zu einem Grillabend am Gerätehaus in Reinkenhagen ein. Es gilt die Drei-G-Regel, nach der Geimpfte, Getestete und Genesende willkommen sind. Außerdem gibt es dort einen großen Kürbisverkauf.

Ein Herbstfeuer veranstaltet der Sportverein Klevenow am Freitag ab 18 Uhr am Sportplatz in Klevenow. Auch dort sind Interessenten willkommen.

Tag der offenen Tür im Schulzentrum in Miltzow

Wer schon immer mal das neue Miltzower Schulzentrum von innen sehen wollte, sollte sich den Sonnabendvormittag vormerken. Denn zu einem Tag der offenen Tür im Schulzentrum Sundhagen wird dann von 9 bis 12 Uhr eingeladen. „Es gibt auch Führungen durch das Gebäude“, sagt Bürgermeister Helmut Krüger. Schüler der 10. Klasse führen durch das Haus.

Das neue Schulzentrum wurde bereits Ende Juli offiziell eröffnet. Leider konnte dies, durch die damalig bestehenden Coronaregeln des Landes nur mit einen begrenzten Personenkreis erfolgen. Beim jetzigen Besuch gelten die aktuellen Corona-Verordnungen. Die Erfassung der Besucher erfolgt über die Luca-App. Besucher, die sich nicht darüber nicht anmelden möchten oder können, werden mit Ihren Kontaktdaten per Liste erfasst. Ein Betreten der Schule ohne einen Erfassung ist leider nicht möglich.

Von Almut Jaekel