Grimmen

Auch an diesem Wochenenden laden die Kirchen und Kapellen in Grimmen und den Dörfern zu Gottesdiensten ein.

Mehrere Termine bieten auch in dieser Woche die Kirchen am Sund an: Bereits am Sonnabend findet in Brandshagen ein Gottesdienst um 18 Uhr statt. Am Sonntag wird um 9 Uhr nach Reinkenhagen eingeladen. Um 10 Uhr schließt sich der Gottesdienst in der Kirche Reinberg an, um 10.30 Uhr der in der Kirche Horst.

In der katholischen Kirche St. Jakobus in Grimmen , in der Dr. Kurt-Fischer-Straße 1 gibt es am sonnnabend um 18 Uhr die Heilige Messe. Alternativen dafür sind die Heilig-Kreuz-Kirche, Klüschenberg in Altentreptow am Sonntag um 8.30 Uhr oder die Maria Rosenkranzkirche in Demmin am Sonntag um 10.30 Uhr.

Die Kirchengemeinde Groß Bisdorf lädt am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr zu einem Flohmarkt im Pfarrgarten Groß Bisdorf ein. Am Sonntag wird dann um 9 Uhr der Gottesdienst in der Kapelle Kandelin gefeiert.

Der wöchentliche Gottesdienst in der Kirch Baggendorfer Kirche findet am Sonntag um 10.45 Uhr statt.

Der Gottesdienst in der Marienkirche Grimmen beginnt am Sonntag um 10 Uhr.

Von Almut Jaekel