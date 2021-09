Grimmen

Vom Kleinkind bis zum Zehntklässler hat keiner nach den Trainingseinheiten mit Vereinsportlehrer Manueal Abé müde Beine. In Kooperation mit drei Kitas und den beiden Grimmener Grundschulen sowie der Grundschule in Abtshagen hält der HSV-Trainer knapp 100 Kinder in der Woche auf Trab. In erster Linie steht für ihn bei der Jugendarbeit die sportliche Betätigung der Kinder im Vordergrund.

Die lange Zeit der Lockdowns hat viele Kinder an den Bildschirm oder die Konsolen gebunden. Antrieb und Spaß mussten bei dem einen oder anderen wieder geweckt werden. „Die lange Pause hat sich leider in allen Altersklassen bemerkbar gemacht. Viele haben sich an weniger Bewegung ein bisschen gewöhnt. Die mussten wieder motiviert werden, sportlich aktiv zu werden“, sagt Abé und betont weiter: „Bewegung ist enorm wichtig für die Gesundheit und um die koordinativen und motorischen Fähigkeiten zu schulen und zu fördern“. Dafür müsse man eben immer am Ball bleiben.

Doch geht es bei den Ballsport AGs allgemein darum, den Grundschülern Ballsportarten und Spiele, wo sie den Ball viel bewegen müssen, beizubringen – ob mit Fuß oder Hand ist zweitrangig. „Klar ist es schön, wenn sich der eine oder die andere für Handball begeistern kann. Aber darauf liegt nicht das Hauptaugenmerk. In erster Linie geht es um sportliche Betätigung“, erklärt der Vereinssportlehrer. Und der Spaß soll natürlich auch nicht zu kurz kommen. „Hier können die Kinder auch richtig toben, aber eben mit entsprechenden Spielen, die auch Konzentration erfordern.“

Der Trainer erklärt das Spiel und bei der „Eismaschine“ wissen die meisten schon, wie es funktioniert, und freuen sich besonders darauf. „Das zeigt, wie viel sich die Kinder merken können. Man passt die Spiele auch dem Niveau der Kinder an. Wenn eins zu leicht ist, geht es mit einem kniffligeren Spiel weiter“, weiß Trainer Abé. Auch taktische Strategien könne bei einigen schon von dem Betreuer erkannt werden.

Fliegende Bälle und quietschende Sohlen

Im Morgentraining des HSV, das mittwochs bereits vor Schulbeginn stattfindet, wird ordentlich an den Fertigkeiten und besonders an der Wurfhaltung der jungen Vereinssportler gearbeitet. Neben den Jugendarbeitsprojekten gehört auch die Nachwuchsförderung der HSV-Mitglieder zu den Aufgaben des Vereinssportlehrers. „Hier geht es darum, die individuelle Entwicklung zu fördern, zusätzlich an Sachen zu arbeiten, für die in anderen Trainingseinheiten weniger Zeit ist“, so Abé.

Beim Frühtraining wird vor allem die Wurfhaltung der Nachwuchshandballer ins Visier genommen. Quelle: Christin Assmann

Vor allem die Wurfübungen stehen im Fokus, denn: „Es wird immer schwieriger, je älter die Kinder werden, die Wurfhaltung zu korrigieren“. Das allgemeine Angebot gilt für jeden Spieler zwischen der siebten und zehnten Klasse der weiterführenden Grimmener Schulen. „Wir als Verein haben überlegt, was können wir noch machen, um die Kinder zu fördern, und vorher abgesprochen, wie Bedarf und Nachfrage sind“, erklärt Abé. Im Schnitt nehmen zehn bis fünfzehn Schüler das Angebot wahr und flitzen auch schon vor dem Unterricht durch die Halle. Aufgrund der geringen Kapazitäten und freien Hallenzeiten wurde die Trainingseinheit um 6.45 Uhr angesetzt.

Fit und konzentriert in den Unterricht

Nachwuchsspieler Sören ist seit sechs Jahren im Verein. Dem 12-Jährigen macht der zeitige Start in den Tag nichts aus. „Ich bin eh ein Frühaufsteher und brauche nur 15 Minuten bis zur Halle“, sagt Sören. Aus eigenem Antrieb nutzt der Schüler die Gelegenheit zum Wurftraining, um explizit an seiner Leistung zu arbeiten. „Mir macht es auf jeden Fall Spaß! Die Saisonspiele gehen wieder richtig los. Das hab ich schon ziemlich vermisst“, sagt der junge Handballer.

Mittwochs passt für die meisten Teilnehmer gut, weil sie an dem Tag nicht so viele Unterrichtsstunden haben. Das haben wir bewusst so geplant, damit sie auch noch konzentriert und fit im Unterricht sind. Damit soll noch nicht Schluss sein. In Planung steht ein Ganztagsangebot für jeden Schüler, das aufgrund der ausgebuchten Sporthallen erst noch geprüft werden muss.

Von Christin Assmann