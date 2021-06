Grimmen: Verkehrschaos am Norma-Markt

Grimmen

Es sollte alles so schön und neu werden und jetzt – die Grimmener schütteln nur noch den Kopf und die Unternehmer verzweifeln. Mit dem neuen Norma-Discounter in der Tribseeser Straße haben sich Zufahrt und Parkplatzangebot geändert, aber es ist auch ein Chaos entstanden.

Die provisorische Überfahrt vom neuen auf den alten Parkplatz Quelle: Getränkeland

Die Situation: An der Tribseeser Straße gab es einen Norma-Discounter. Norma hat jedoch in unmittelbarer Nähe auf eigenem Grundstück neu und modern gebaut. Der Markt ist seit wenigen Wochen eröffnet. Noch am alten Standort können die Grimmener im Bäcker und einem Fleischer, bei einem Kik-Markt, im Getränkeland und in einem Küchenstudio einkaufen. Wenn sie denn unbeschadet dort hinkommen. Denn die ursprüngliche Zufahrt von der Landesstraße nach Rostock ist dicht. Jetzt geht es eigentlich über die neue Norma-Zufahrt nur wenige Meter weiter westlich und dann über einen Übergang vom neuen zum alten Parkplatz. Diese Überfahrt ist gebaut, aber eventuell an der falschen Stelle. Sie ist verstellt und nicht geöffnet. Es soll um ungeklärte Eigentumsverhältnisse gehen. Schilda lässt grüßen.

Gleich daneben gibt es eine notdürftig eingerichtete Zuwegung zum alten Parkplatzgelände und den Einzelhändlern. Sie wird allerdings von vielen Grimmenern gemieden, weil sie zwar mit einem Mineralstoffgemisch befestigt ist, die Kraftfahrer das ihren Autos aber nicht zumuten wollen. Zuliefer-Lkw haben dort wohl kaum eine Chance.

Verluste beim Getränkemarkt

Die dritte Schwierigkeit gibt es direkt an der neuen Zufahrt. Denn dort ist jetzt mit der gegenüberliegenden Werner-Seelenbinder-Straße eine für die Kraftfahrer unübersichtliche Situation entstanden. Die vom Parkplatz fahrenden Autos queren außerdem einen kombinierten Fuß- und Radweg, auf dem in beide Richtungen gelaufen und gefahren wird. Und unmittelbar neben dieser Kreuzung gibt es einen Fußgängerüberweg mit Bedarfsampel.

Ein Betroffener: „Unseren Lieferanten ist es ab Mitte Mai nur noch bedingt möglich, mit einem 40-Tonner den Getränkemarkt zu beliefern“, sagt der Geschäftsführende Gesellschafter der Getränkeland GmbH & Co. KG, Axel Heidebrecht. Die ursprüngliche asphaltierte Zufahrt sei gesperrt, die zur Verfügung stehende Zufahrt zum Getränkemarkt sei sandig und nicht gepflastert. „Außerdem kann sie aufgrund des engen Wendekreises nicht genutzt werden, da sich in der Nähe Kundenparkplätze befinden“, sagt Heidebrecht.

„Der dortige Getränkemarkt hat bereits große Verluste eingefahren“, sagt Heidebrecht. Gerade das üblicherweise gute Pfingstgeschäft sei weggebrochen. Deshalb seien die drei Mitarbeiter vor Ort in Sorge um ihre Zukunft. Zumal es in Grimmen eine weitere Filiale von Getränkeland gebe.

Lösung nach Vor-Ort-Treffen in Sicht

Eine Lösung scheint es nun seit Dienstag zu geben. „Wir haben als Stadt Mitarbeiter des Straßenbauamtes, der Verkehrsbehörde und der Bauordnungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen sowie der Polizei vor Ort eingeladen, um im Interesse aller Verkehrsteilnehmer dort eine sichere Lösung zu finden“, sagt Stadträtin Heike Hübner. Es scheine tatsächlich so, dass die Genehmigungssituation noch nicht vollständig rechtlich geklärt sei, informiert sie. Aber es gab den Konsens zwischen allen beteiligten Behörden, die Erschließung beider Standorte dort auf jeden Fall verkehrssicher zu gestalten.

Die Zufahrt auf das alte Norma-Gelände wird jetzt wieder geöffnet. Quelle: Getränkeland

Das Ergebnis: Die Zufahrt zum alten Norma-Standort, also zu den dortigen Geschäften, wird umgehend wieder geöffnet. Parallel dazu wird die Zuwegung zum neuen Norma als vierarmige vollwertige Kreuzung ausgebaut. Das soll in der folgenden Woche erfolgen. Diese Übergangslösung mit beiden Zufahrten wird von der Stadt Grimmen, dem Straßenbauamt Stralsund und der Polizei etwa sechs bis acht Wochen lang beobachtet, um dann über eine endgültige Ausbaulösung zu entscheiden. Heike Hübner: „Ausschlaggebend ist dabei, die verkehrssichere Situation für Fußgänger, Zulieferer, Kraftfahrer, alle Kunden sowie für die dort entlanggehenden Schulkinder zu schaffen.“

Von Almut Jaekel