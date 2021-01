Leyerhof

Das Straßenbauamt Stralsund plant ca. 310 Alleebäume im Winter/Frühjahr 2021 zu pflanzen. Die Pflanzarbeiten finden in der Gemeinde Tribsees am Oberschlagweg bei Siemersdorf, an der Landesstraße 19 zwischen Tribsees und Siemersdorf, an der Landesstraße 19 in der Ortsdurchfahrt Leyerhof sowie an der L 192 am Radweg Richtenberg – Müggenhall statt. Es ist mit kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

An Baumarten kommen unter anderem Stieleiche, Winterlinde, Sommerlinde, Schwarzerle, Flatterulme sowie Obst- und Wildobstsorten, wie Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume und Speierling, zur Pflanzung.

Lesen Sie auch: Verkehrssicherheit in Grimmen: Bäume müssen weichen

Die Pflanzungen werden als Ersatz für notwendige Baumfällungen durchgeführt. Die Kosten betragen etwa 155 000 Euro. Die ersten Pflanzungen beginnen ab Montag, den 11. Januar, und sollen bis Ende März abgeschlossen sein.

Von oz