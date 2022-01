Grimmen

Ein verlorener Schlüssel hat die Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Diebes geführt. Wie die Beamten berichteten, fanden sie den Wohnungsschlüssel am Tatort des Einbruchs in einen Supermarkt in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) in der Nacht zu Freitag. Dort waren Zigaretten entwendet worden; der Gesamtschaden belief sich auf etwa 1200 Euro. Obwohl die Polizei nur Minuten nach der Alarmierung am Tatort erschien, fanden sie keinen Täter.

Wenige Stunden später meldete ein 18-Jähriger auf dem Polizeirevier in Grimmen den Verlust genau dieses Schlüssels. In seiner Wohnung konnten die Beamten das Diebesgut aus dem Supermarkt sicherstellen.

Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Kriminaldauerdienst hat die Spuren gesichert und die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von OZ