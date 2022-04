Grimmen

160 Fotografien sind bereits jetzt oder spätestens in den nächsten Tagen in 28 Läden der Grimmener Altstadt zu sehen. Darüber hinaus werden am Freitagabend vier Fotoausstellungen in der Innenstadt eröffnet. „Die Welt in meinem Fokus“ ist der Titel der Aktion des Citymanagements, die Bilder der Trebelstadt und der Umgebung, aber auch Natur- und Tieraufnahmen aus dem gesamten Landkreis und aus weiter Ferne zeigen und so die Grimmener und viele Besucher zu einem Bummel durch die Altstadt einladen möchte.

Die Ausstellungen werden am Freitag um 18 Uhr im Rathaussaal eröffnet – Besucher sind herzlich willkommen. Anke Hanusik stellt ihre Fotografien, für die sie jedes Wochenende mit der Kamera in der Heimat und besonders gern am Wasser unterwegs ist, direkt vor Ort im Rathaus aus. Mit von der Partie sind auch Hannes Masloboy, dessen (Tier-)Fotografien vor allem aus dem Trebeltal im Wasserturm zu sehen sein werden. Frank Weitzer zeigt Bilder aus Afrika im „Museum im Mühlentor“.

OZ-Fotos aus Grimmen in der Kirche zu sehen

„Grimmens Altstadt im Wandel der Zeit“, heißt die Exposition der Grimmener OSTSEE-ZEITUNG, die im Chorgang der Kirche St. Marien – Eingang durch das Südtor – besucht werden kann. Nach der offiziellen Eröffnung, bei der alle Teilnehmer etwas zu ihren Fotos und deren Besonderheiten sagen, besteht die Möglichkeit, auch die anderen Ausstellungen direkt noch am Freitagabend unter die Lupe zu nehmen. Insgesamt werden sie etwa vier Wochen lang zu sehen sein.

160 Fotos in 28 Läden mit mehr als 50 Schaufenster ergänzen für etwa einen Monat diese Ausstellungen – fotografiert von 21 Hobbyfotografen, die damit dem Aufruf des Citymanagements gefolgt sind. „Außerdem gibt es weitere Geschäfte, die sozusagen in Eigenregie mit Bildern in ihren Fenstern zum Bummeln und Schauen einladen“, sagt Citymanager Thorsten Erdmann. Gedruckt wurden alle Fotos auf einen Aluminium-PVC-Verbundstoff in der Grimmener Firma REMA-Media von Reno Zühlsdorff. Und wer sich in eines (oder mehrere) der Bilder besonders verliebt, kann dieses nach Abschluss der Aktion sogar für 10 Euro erwerben.

Die Fotos für die vier Ausstellungen im Rathaussaal, im Museum, im Wasserturm und in der Kirche sowie für die Schaufensteraktion in der Grimmener Altstadt wurden in der Firma REMA-Media von Reno Zühlsdorff gedruckt. Quelle: Thorsten Erdmann

Anmelden für Foto-Workshops

Doch nicht nur schauen, staunen oder erinnern, sondern auch etwas lernen kann man bei dieser Aktion, mit der die Innenstadt Grimmens belebt werden soll. Gleich am Sonnabend, dem 9. April, wird zu einem Foto-Workshop in den Rathaussaal eingeladen. Von 9 bis 12 Uhr verrät der Fotojournalist Jens Köhler Tipps und Tricks beim Fotografieren, erklärt Grundlagen und erläutert die Unterschiede zwischen Handy- und Kamerafotografie. Für den 30. April ist ein weiterer Foto-Workshop geplant – dann mit einem anderen Referenten. „Für beide Seminare sollten sich Interessierte per Telefon unter 0170/4827809 oder per Mail an thorsten_erdmann@grimmen.de anmelden“, sagt der Citymanager.

Das Fotoprojekt mit den Ausstellungen und der Schaufensteraktion ist einer der Vorhaben des neuen Grimmener Citymanagements, um die Innenstadt zu beleben. Bereits am vergangenen Sonnabend gab es aus eben diesem Grund einen ersten Regionalmarkt, der während der Saison immer am ersten Wochenende des Monats stattfinden soll. Eine Büchermeile, ein Lichterfest und Stadtrundgänge sind unter anderem weiterhin geplant.

Von Almut Jaekel