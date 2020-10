Grimmen

Origami – die Kunst des Papierfaltens, heißt ein Kurs an der Volkshochschule Grimmen (Tribseeser Chaussee 4). Dieser findet am Freitag, den 6. November, um 17.30 Uhr statt.

Ziel dieses Workshops soll es sein, Interessierten einen Einblick in die Kunst des Papierfaltens zu geben sowie Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, die erforderlich sind, um anhand von Faltanleitungen eigenständig Modelle nachzufalten. Alle Materialien werden von der Kursleiterin gestellt. Dafür ist zusätzlich eine Materialpauschale von zwei Euro zu entrichten.

Schöne Schrift lernen

Ein Kalligraphie-Workshop findet am Samstag, den 14. November, um 9 Uhr statt. Dabei erhält man einen Einblick in die Grundlagen der schönen Schrift und erlernt das Basisalphabet Antiqua kursiv, das mit der Bandzugfeder geschrieben wird. Damit können Sie am Ende des Kurses kurze Sprüche und Glückwünsche gestalten.

Neue Entspannungsspiele

Entspannungstechniken für Kinder und Erwachsene werden am Samstag, den 14. November, um 9 Uhr in der Volkshochschule gelehrt. In diesem Vortrag wird erklärt, wie Eltern und Erzieher spielerisch Entspannungstechniken und Entspannungsspiele in den Alltag mit ihren Kindern integrieren können.

Es werden verschiedene Entspannungstechniken – etwa autogenes Training (AT), progressive Muskelentspannung (PME), Meditation und Fantasiereisen – theoretisch und mit kurzen praktischen Übungen vorgestellt.

Anmeldungen für alle Workshops bitte unter 038326 / 8 00 20.

