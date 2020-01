Grimmen: Volkshochschule wird am Montag 70 Jahre alt

Grimmen

Am Montag feiert die Grimmener Volkshochschule ( VHS) ihren 70. Geburtstag. Am 3. Februar 1950 wurde die damalige Kreisvolkshochschule in der Trebelstadt eröffnet. Zeitgleich entstanden auch zwei Außenstellen in Loitz und Tribsees. Die bildende Einrichtung lädt aus diesem Anlass alle Gäste zu einem Tag der offenen Tür in die Räumlichkeiten in der Tribseeser Chaussee 4 ein. Irene Melzer, Regionalstellenleiterin, erzählt der OSTSEE-ZEITUNG auf was sich die Besucher an diesem Tag freuen können.

Lange Zeit gab es Wirbel darum, wann die Volkshochschule eröffnet wurde. Wie kam dies zustande?

Nach den offiziellen Protokollen der Kreisleitung wurde die VHS Grimmen am 3. März 1950 gegründet. Bei der Recherche zu einer Jubiläumszeitschrift vor einigen Jahren stießen wir aber auf einen Artikel aus der Landeszeitung vom 7. Februar 1950. Hier hieß es: „Die Arbeit hat begonnen.“ Eine Anfrage an die Landesregierung bestätigte dann aber, dass die Einrichtung am 3. Februar 1950 eröffnet wurde.

Sieben Jahrzehnte Volkshochschule am Standort Grimmen. Wie wollen Sie dieses ganz besondere Jubiläum feiern?

Wir veranstalten am Montag im Zeitraum von acht bis 18 Uhr einen lockeren Tag der offenen Tür. Die Volkshochschule war in all den Jahren ein Anlaufpunkt für die Menschen der Region. Und eben für diese ist der Jubiläumstag auch gedacht. Wir laden alle ganz herzlich in unsere Räumlichkeiten ein.

Auf was können sich die Besucher freuen?

Unsere Gruppe gesellige Tänze wird um 10 Uhr auftreten und ein wenig für Stimmung sorgen. Den Tag der offenen Tür wollen wir aber insbesondere nutzen, um einen Blick in die verschiedenen Jahrzehnte unserer Einrichtung zu werfen. Wir haben diesbezüglich eine kleine Ausstellung vorbereitet und wollen mit unseren Gästen ins Gespräch kommen. Wir haben viel Material aus der Zeit nach 1990er zusammengetragen, würden uns aber sehr freuen, wenn Leute aus der Region diese Sammlung vielleicht durch ihre Sachen ergänzen könnten.

Woran denken Sie hierbei?

Vielleicht gibt es noch alte Fotos, Zeitungsartikel oder Broschüren von durchgeführten Kursen in der Grimmener Volkshochschule. Wer Lust hat, kann diese gerne am Montag mitbringen.

Geht es beim Tag der offenen Tür auch um aktuelle Themen?

Definitiv. Wir werden das Programm des neuen Jahres vorstellen. Jeder Besucher kann sich selbstverständlich über die aktuellen Angebote informieren.

Von Raik Mielke