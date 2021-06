Grimmen: Vor dem Cap-Markt gibt es immer wieder Ärger

Grimmen

Angestellte, die nur noch mit Pfefferspray zur Arbeit gehen, Unternehmer die bedroht werden und Passanten, die aus Angst die Straßenseite wechseln. An der Grimmener Südwest-Passage gibt es derzeit akute Probleme in Zusammenhang mit Alkohol und Drogen. Grimmens zukünftiger Bürgermeister Marco Jahns (CDU, wird am 30. Juni ernannt) kennt die Problematik. Bereits vor einigen Tagen gab es ein Krisengespräch zwischen Polizei, Stadt, Wohnungsgesellschaft und einem beauftragten Sicherheitsdienst. „Dort muss sich schnellstmöglich etwas ändern“, sagt Jahns.

Die OSTSEE-ZEITUNG fasst für Sie die Ereignisse der vergangenen Monate zusammen und schaut sich den Bereich im Stadtgebiet Südwest an. Seit dieser Woche sorgt ein Sicherheitsdienst für Ruhe – aber wie lange?

Maria Lück: „Die machen die Arbeit, die die Polizei machen sollte“

Cap-Marktleiterin Maria Lück ist sehr froh, dass seit Montag Security-Personal vor dem Geschäft für Ordnung und mehr Schutz sorgt. „Was ich schon alles da erlebt habe. Wir werden beleidigt, beschimpft, bedroht“, berichtet Lück. Nach dem Vorfall im April, bei dem zwei Männer zuerst in die Total-Tankstelle eingebrochen sind und am frühen Morgen stark alkoholisiert im Cap-Markt wüteten, und dem Massenauflauf vor geraumer Zeit, bei dem es zu einer Messerstecherei gekommen sein soll, wusste die Marktleiterin nicht mehr weiter. „Ich habe mich an Herrn Jahns gewendet und fand es toll, dass er das persönliche Gespräch mit mir gesucht hat und sich die Lage vor Ort angesehen hat“, sagt Lück.

An diesem Eingang zur Süd-West-Passage trafen sich bis vor einigen Tagen zahlreiche Personen, um Alkohol zu konsumieren. Nun sorgt ein Sicherheitsdienst für Ruhe. Quelle: Raik Mielke

„Es ist wichtig, dass für uns, die Kollegen und Kunden, aber auch für die Anwohner für Schutz und Sicherheit gesorgt wird“, so Lück weiter. Bei dem Zusammenkommen haben Vertreter der GWG, Polizei, Marco Jahns und Heike Hübner gemeinsam über die Problematik gesprochen und Lösungsansätze diskutiert. „Es kann nicht sein, dass Kundenbeschwerden eingehen, weil sich viele nicht trauen, in den Markt zu kommen. Es ist ja nicht jeden Tag schlimm, aber die drehen teilweise durch und es bleibt nicht unbedingt bei Pöbeleien“, weiß die Marktleiterin. Nun würde die Security für mehr Ruhe sorgen, Ansammlungen könnten besser verhindert werden und die Anwohner und Kunden seien zufriedener. „Nur die machen die Arbeit, die die Polizei machen sollte. Das ist absolut traurig“, sagt Lück.

Marco Jahns: „Wir müssen an der Problematik dran bleiben. Ich sehe die Polizei in der Verantwortung“

Marco Jahns – der wie bereits angesprochen von Cap-Marktleiterin Maria Lück um Hilfe gebeten wurde – bestätigte, dass ein Sicherheitsdienst beauftragt wurde. „Nun können und wollen wir aber nicht überall in Grimmen Security stehen haben. Ich sehe die Polizei in der Verantwortung. Wir haben vor Ort ja schließlich nicht nur eine Verkehrspolizei“, sagt er.

Es dürfe – so Jahns – nicht sein, dass Leute aus Angst die Straßenseite wechseln oder bedroht werden. Durch den Sicherheitsdienst sei die Situation vorerst unter Kontrolle. „Aber wir brauchen weitere Lösungsansätze. Es war zuletzt so, dass sogar Leute aus umliegenden Gemeinden dort schon hinkamen. Dies kann man den Gewerbetreibenden und Anwohnern nicht antun“, meint er und sagt: „Diesbezüglich wird es in den nächsten Wochen weitere Gespräche geben müssen.“

Denn man könne jene Personen – die dort Alkohol oder Drogen konsumieren – nicht einfach „umsiedeln“. „So etwas funktioniert nicht. An einem anderen Ort würden sich verständlicherweise wieder Leute unwohl fühlen. Zudem suchen sich solche Gruppen eigenständig immer Plätze in der Nähe von Einkaufsstellen“, meint Jahns.

Aus polizeistatistischer Sicht ist dies kein Brennpunkt

Von Seiten der Polizei gab es am Donnerstag eine klare Einschätzung des Sachverhalts. Aus dem Grimmener Polizeirevier war zu erfahren, dass es seit Januar in diesem Bereich zwölf Einsätze gab. Jedoch muss man diese Zahl – nach Erläuterung der Polizei – genau einordnen. Denn es handelt sich zwar um Einsätze, die sich im Bereich der Erich-Weinert-Straße abspielten – die jedoch nicht grundsätzlich mit einer Menschenansammlung vor der Süd-West-Passage einhergehen. So hatten es die Beamten beispielsweise auch mit Corona-Verstößen, einem Verkehrsunfall oder einer Auseinandersetzung zweier polizeibekannter Personen zu tun.

Zudem kam es im April nach einem Ladendiebstahl zu einer verbalen Bedrohung und einer körperlichen Auseinandersetzung – die ohne Verletzung ausging. Hierbei war auch eine unbeteiligte Person betroffen. Ebenso wurden rechte Parolen gerufen. „Wir müssen ganz klar sagen, dass der Bereich Erich-Weinert-Straße aus polizeistatistischer Sicht kein Brennpunkt ist. Jedoch ist uns bewusst, dass dies von Geschäftstreibenden oder Anwohnern anders wahrgenommen werden kann“, erklärt Antje Unger aus dem Grimmener Polizeirevier.

Zugleich betont sie nochmals: „Wir können nur handeln, wenn uns auch ein Sachverhalt gemeldet wird. Wenn sich also jemand belästigt fühlt oder eine Anzeige aufgeben möchte, sind wir der richtige Ansprechpartner.“ Zudem wird der Bereich künftig häufiger mit dem Streifenwagen abgefahren. „Wir bleiben diesbezüglich auch in engem Kontakt mit dem eingesetzten Sicherheitsdienst und natürlich auch der Stadt Grimmen“, sagt Antje Unger. Und auch zu den laufenden Gerüchten, dass es vor dem Cap-Markt eine Auseinandersetzung gab, bei der ein Messer eingesetzt wurde, äußerte sich die Beamtin. „Wir sind dem nachgegangen, jedoch konnten unsere Ermittlungen diesen Sachverhalt nicht bestätigen“, erklärt sie.

Von Raik Mielke und Christin Assmann