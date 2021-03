Grimmen

In unserer Serie „Historisches aus der Trebelstadt“ beschäftigen wir uns heute mit der Fläche vor dem Grimmener Mühlentor. Auf die Idee kam der geschichtsinteressierte Leyerhofer, als ihm beim Sortieren seiner stadthistorischen Dokumente ein Zeitungsartikel der „Grimmer Kreis-Zeitung“ vom 30. Januar 1937 in die Hände fiel.

Unter dem Titel „Wo heute Häuser stehen...“ veröffentlichte die Heimatzeitung damals eine Fotografie, die um die Jahrhundertwende entstand. Erinnert werden sollte hiermit an die zur damaligen Zeit bereits stattfindende Bebauung der zuvor endlos wirkenden Wiesen.

„Grimmer Kreis-Zeitung“: Bericht vom 30. Januar 1937

Die Aufnahme in der „Grimmer Kreis-Zeitung“ zeigt einen kleinen Jungen, der unmittelbar vor dem Mühlentor steht. Direkt neben dem jungen Bewohner der Stadt ist eine Eisfläche zu erkennen. Daneben die alte Trebelbrücke und eine kahle Allee. Im Hintergrund ist das Dach des alten Postgebäude zu sehen. Ganz eindeutig handelt sich um eine Winteraufnahme.

In dem Artikel wird zuerst das Szenario beschrieben: „Aus unserer Bildersammlung bringen wir heute eine Aufnahme, die uns recht jahreszeitgemäß erschien. Zeigt sie doch Winterstimmung auf den Wiesen vor dem Mühlentor, die auch heute wie damals der Jugend Grimmens eine willkommene Schlittschuhbahn bescherten. Und doch ist es nicht mehr die ganze Weite der Wiesenfläche, auf der Jungen und Mädchen unserer Tage in kühnen Bogen auf blinkenden Schlittschuhen durch den Wintertag eilen dürfen. Gerade die Wiesenfläche, die unser Bild zeigt, ist ihnen längst verlorenes Paradies. Noch hält das Eis nicht, anscheinend ist das Wasser vor kurzem übergelassen. Und so bevölkert das Bild mit der alten Trebelbrücke, der winterlich kahlen Allee nur ein kleiner Junge, der voll Staunens dem Lichtbildner bei seiner Kunst zuschaut, mit der er uns diese hübsche Erinnerung festhielt.“

Eine historische Aufnahme, die im Hintergrund noch das große Postgebäude zeigt. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Anschließend blickt der Autor zurück: „Ein Erinnerungsbild an längst verklungene Tage ist es, da noch Wiese war, da noch junge Bäumchen die Furt für Pferd und Wagen abgrenzten, wo heute Häuser stehen, wo heute in der Reihe Bauten nicht mehr als ein Durchlass für unsere liebe kleine Trebel gelassen ist. Vermöchte sie zu reden, wieviel könnte sie uns erzählen von Winterfreuden am Mühlentor, unmittelbar an der Wäsche, dieser Stadt, die im Leben der alten und der jungen Grimmener von einst einen so großen Platz einnahm.“

Die ersten prägenden Gebäude vor dem Mühlentor

Um 1900 gab es nur wenige prägende Gebäude in diesem Bereich der Stadt. Zum einen natürlich das bereits um 1320 erbaute Tribseeser Tor – wegen der in der Nähe vorhanden gewesenen Wassermühle auch Mühlentor genannt – und das 1898 entstandene Postgebäude.

Blick auf die "Villa am Meer" vor dem Mühlentor. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

Im Jahre 1911 wurde eine massive Brücke – die neue Trebelbrücke gebaut. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann zudem der Häuserbau vor dem Tribseeser Tor und die Trebellandschaft verschwand zunehmend. Im Jahre 1909 wurde das Eckhaus errichtet – das heute noch vielen älteren Bürgerinnen und Bürgern als „Haus am Meer“ bekannte Gebäude. Dieses wurde aufgrund der Nähe zur Trebel auf Pfählen gebaut. Trotzdem stand der Keller häufig unter Wasser, so dass sich auch der Name „Haus am Meer“ erklärt.

Die Villa von Grimmens einstigen Bürgermeisters Heinrich Rückert. Später wurde sie als Bibliothek genutzt. Quelle: Sammlung Wolfgang Marder

In der heutigen „Bahnhofstraße“ ließ sich in den Folgejahren auch der ehemalige Bürgermeister Heinrich Rückert ein Haus bauen. In diesem lebte er mit seiner Familie und die Zahnarztpraxis des Sohnes war dort ebenfalls untergebracht. Später entstand dort eine Bibliothek, die inzwischen längst abgerissen wurde.

Und auch Gewerbetreibende siedelten sich am Standort vor dem Mühlentor an. Einer der ersten war Sattlermeister Wulff, der dort eine Werkstatt und ein Ledergeschäft führte. Zudem gab es das Delikatessengeschäft Adler in diesem Bereich der Stadt.

Heute ein moderner Wohn- und Geschäftsraum

Heute hat sich der Ort zu einem schönen Wohn- und Geschäftsviertel entwickelt. Zwischen Mühlentor und altem Postgebäude steht noch immer die „Villa am Meer“. Diese ist modernisiert und eine Praxis, auch Wohnungen befinden sich im Inneren. Das Brillenhaus Borstel ist insbesondere in den Abendstunden ein echter Hingucker. Eine Eisdiele und einige kleinere Geschäfte wie ein Schuhladen prägen das Bild. Nur noch ein kleiner Trebelverlauf erinnert somit an längst vergangene Zeiten.

Von Raik Mielke