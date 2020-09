Grimmen

Bei Sichtweiten unter 100 Meter kam es am nebligen Montagmorgen gegen 8.30 Uhr zu einem Unfall auf der Landesstraße 30. Am Abzweig Kaschow/ Bartmannshagen missachtete ein 71 Jahre alter Fahrer aus der Gemeinde Süderholz die Vorfahrt einer 19-jährigen Fahrerin von der Insel Rügen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf etwa 4500 Euro.

Von Carolin Riemer