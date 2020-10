Grimmen

In jedem Jahr holt Sven Peck mehr als 3000 Kindern den Wald und seine tierischen Bewohner in das Klassenzimmer und den Kindergarten. Anfang Oktober wurde der 46-Jährige für sein ehrenamtliches Engagement auch von den Ministern des Landes ausgezeichnet, denn Sven Peck scheut weder private Kosten noch Mühen für seinen erweiterten Sachkundeunterricht.

Vorgeschlagen von der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommerns, durfte Peck mit vier weiteren Ehrenamtlern des Bundeslandes an der offiziellen Feierstunde zum Tag der Deutschen Einheit teilnehmen. Aber eigentlich fühlt sich der Inhaber einer Forstwirtschaft im Wald wohler als mit einem Haufen Politiker in einem Potsdamer Ballsaal. Ein Erlebnis und eine Auszeichnung war es trotzdem für ihn, immerhin lernte er an dem Tag nicht nur Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, sondern auch den Sänger Roland Kaiser kennen.

Anzeige

Wenn der Dachs zum Stinktier wird

Seine wahre Berufung ist jedoch, Kindern die heimischen Waldtiere näher zu bringen. Aus gutem Grund: „Heutzutage wissen viele Kinder kaum noch etwas über die Natur.“ Auch bei vielen Erwachsenen hapere es mit dem Wissen. Da wird ein Dachs schon mal zum Stinktier und ein Marder zum Erdmännchen. Der Bussard wird mit einem Seeadler verwechselt und ein Hermelin erkennt wohl kaum noch ein Kind.

Aus diesem Grund präsentiert Sven Peck in Grundschulen und Kindergärten seine riesige Sammlung präparierter Tiere. Er organisiert Waldspaziergänge und Exkursionen – natürlich immer abgestimmt auf das Alter der Kinder. Stammgast ist er in den Grundschulen in Kandelin und Horst. Aber er wurde auch schon von Schulen und Kitas aus Hamburg und Dresden eingeladen. Das übersteigt dann aber auch Sven Pecks Zeitplan. Immerhin führt er noch seinen Forstbetrieb in Dersekow. Aber für die Kinder zwischen Greifswald, Stralsund und Grimmen nimmt er sich die Zeit. Oft wurde er auch schon für Geburtstagsfeiern engagiert.

Sven Peck (l.) und Roland Kaiser. Quelle: privat

Freund wurde von Wildschwein getötet

Die meisten Fragen stellen Kinder und Erwachsene aktuell zum Thema der afrikanischen Schweinepest. Sven Peck kann dann erst einmal beruhigen, denn die Krankheit sei in der Region noch nicht aufgetreten, und sei auch nicht auf den Menschen übertragbar. Auch die Wölfe beschäftigen die Menschen. Sven Peck versucht, den Kindern die Angst zu nehmen und ihnen dabei aber auch Respekt vor beispielsweise Wildschweinen zu lehren. Er selbst habe vor einigen Jahren einen guten Freund verloren, der von einem verwundeten Wildschwein getötet wurde.

Bei seinen zahlreichen Waldrundgängen stellte der Natur-Experte in den vergangenen Monaten fest, dass sich der Bestand des Niederwildes verbessert hat. Rebhühner, Wachteln und Hasen hatten sich in der Region in den vergangenen Jahren rar gemacht. „Nun sieht man sie wieder öfter. Vor allem in den grünen Speckgürteln rund um Stralsund und Greifswald. Sogar Fasane tauchen vereinzelnd wieder auf.“ Der Jagdfasan gilt als fast ausgestorben und steht immer wieder auf Sven Pecks eigens erarbeitetem Lehrplan. Kinder müssen über die fast ausgestorbenen Arten informiert werden, denn nur was sie kennen, wollen sie eines Tages auch schützen und erhalten: So lautet der Grundgedanke des Naturschutzes.

Sachkundeunterricht ist für Sven Peck nicht mehr wegzudenken

Seit 15 Jahren verfolgt der Vater zweier Kinder nun schon dieses Ziel. Anfangs sollte er nur zwei Unterrichtsstunden mit Erzählungen aus seinem Beruf füllen. Doch Sven Peck merkte schnell, wie sehr ihm das Unterrichten gefiel und wie aufmerksam die Kinder waren. Seitdem ist der Sachkundeunterricht nicht mehr aus seinem Leben wegzudenken. Wer Sven Peck selbst kennenlernen möchte, für eine Führung oder eine Lehrstunde, kann den Kontakt über die OSTSEE-ZEITUNG erfragen.

Von Carolin Riemer