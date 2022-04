Grimmen

Am Sonnabend, dem 9. April startet ab Grimmen wieder ein 1. Frühlingswandertag. Mehr als 20 Jahre gab es ja die Frühjahrs-und Herbstwanderungen, dann folgte eine dreijährige Pause und nun wird diese Aktion erneut belebt.

Am Sonnabend um 10 Uhr geht es los vom Polizeischützenverein in Grimmen. Die Wanderer absolvieren eine Strecke von rund sechs Kilometern rund um Grimmen. Angeführt werden sie von Katja Mann vom Deutschen Roten Kreuz, die für jeden Fall auch eine Erste-Hilfe-Ausrüstung mitbringt. Im Grimmener Stadtpark ist eine Verschnaufpause geplant.

An die Spitze der Radler setzt sich in bewährter Form Rüdiger Stromeyer. 28 Kilometer beträgt die Strecke mit einer Pause in Dönnie.

Es wird für die Wanderer empfohlen vielleicht mit dem Rad oder einem anderen Fahrzeug zum Schießplatz zu fahren, damit die folgende Wanderung nicht zu lang wird. Die Versorgung am Ziel wird durch den Polizeischützenverein organisiert. Es wird wieder eine kleine Tombola geben. Gewürdigt werden außerdem der jüngste und älteste Teilnehmer sowie der Starter mit der weitesten Anreise.

Von ws