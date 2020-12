Grimmen

Seit 1994 finden die Stock-Car-Rennen im „ Hexenkessel“ statt. Dies war sowohl auf dem Motorsportgelände in Appelshof als auch im neuen Motodrom in Grimmen der Fall. Warum aber „ Hexenkessel“?

Hexenverbrennung gleich Hexenkessel ?

Bekannt ist die Trebelstadt bundesweit vor allem auch wegen der Vielzahl von Hexenprozessen in den vergangenen Jahrhunderten. Dies zeigt auch ein Relief auf dem Grimmener Marktplatz. Die Künstlerin Gisela Krüger hatte 2006 im Auftrag der Stadt Grimmen ein historisches Ereignis bildnerisch umgesetzt. Es stellt die letzte Hexenverbrennung in Grimmen dar und damit das Ende eines dunklen Kapitels der Stadtgeschichte. Die unschuldige Anna Kröger wurde 1697 als letztes Opfer verbrannt. Mindestens sieben Prozesse dieser Art sind nachgewiesen. Aber hat dies in irgendeiner Form etwas mit dem Motorsportspektakel in der Trebelstadt zu tun? Die klare Antwort: nein!

Bei spektakulären Überschlägen fängt der Kessel an zu brodeln

Wodurch charakterisiert sich ein Hexenkessel denn eigentlich? Laut Wortdefinition spricht man zum einen von einem Ort, an dem ein unübersichtliches Durcheinander herrscht. Und dies passt doch perfekt zu den spektakulären Rennen in Grimmen. Dann nämlich, wenn acht Fahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeit auf die erste Kurve zurasen, die Modder meterweit durch die Lüfte fliegt und es Überschläge im Minutentakt gibt.

Dann nämlich brodelt es in der Trebelstadt, wie in Kessel, der auf dem Feuer steht. Die Besuchermassen feiern die waghalsigen Überholmanöver, die Zusammenstöße auf der Strecke und die harten Kämpfe beim Zieleinlauf.

Stock-Car und der Begriff „ Hexenkessel“ passen eben wie die oft zitierte Faust aufs Auge. Dies wird jeder bestätigen können, der einmal hautnah bei den Rennen dabei war. Ob nun als frenetischer Fan oder positiv verrückter Fahrer.

Von Raik Mielke